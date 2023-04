นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ SOE SOE ศิลปินชาวเมียนมาร์ ในประเทศไทยเจ้าของภาพบันไดนาข้าว

SOE SOE เกิดในปี 1967 ที่ประเทศเมียนมาร์ และความสามารถทางศิลปะของเขา เป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ด้วยความที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ห้อมล้อมไปด้วยดนตรี และการเต้นรำแบบดั้งเดิม SOE SOE จึงกลายเป็นคนที่มีความสามารถ เขาทุ่มเท และมุ่งมั่นในงานศิลปะของเขาอย่างรวดเร็ว ในอายุ 41 ปี เขาได้จัดแสดงนิทรรศการมาแล้วหลายแห่งทั่วโลก รวมไปถึงในเมียนมาร์ สิงคโปร์ ฮ่องกง นิวยอร์ก และวอชิงตัน ดี.ซี.

Treasure of the Blossom Solo Exhibition by SOE SOE คือนิทรรศการที่รังสรรค์ขึ้น โดยนำเสนอนาข้าวที่สวยงามของรัฐฉานตอนเหนือของเมียนมาร์ โดยใช้เทคนิคผสมเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อเพิ่มความแตกต่างมากยิ่งขึ้น ผสมผสานกับการใช้สีสันที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี สร้างความกระปรี้กระเปร่าและความสุขให้กับผู้ที่พบเห็น ความเป็นสามมิติของชิ้นงานของเขา สื่อภาพธรรมชาติของนาข้าวได้ดีมาก จนทำให้รู้สึกว่าเขากำลังยืนอยู่บนเนินเขาที่สวยงามในเมียนมาร์จริง ๆ จนทำให้งานศิลปะของ SOE SOE มีความน่าหลงใหลจนกลายเป็นงานศิลปะที่เหล่านักสะสมทั่วโลกตามหา

ร่วมดื่มด่ำกับนิทรรศการ Treasure of the Blossom Solo Exhibition by SOE SOE ที่ศิลปินบรรจงถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติลงบนพื้นผ้าใบ ไปพร้อมๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2566 ณ พื้นที่นิทรรศการ Event Space ชั้น 4 เซ็นทรัล ดิ ออริจินัล สโตร์ วันอังคารถึงอาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 10.00 – 18.00 น.