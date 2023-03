หาดูยาก! นิทรรศการเปียโนและพรมเปอร์เซีย อายุนับ 100 ปี สุดล้ำค่า

และภูมิใจเสนอประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์ชัวรีไปกับนิทรรศการ Echoes of the Past: An Exhibition of Antique Pianos and Persian Carpets ที่รวบรวมเปียโนหายากจำนวน 6 หลังซึ่งมีอายุนับร้อยปีและยังคงความสง่างามของดีไซน์ที่ผสมผสานตำนานอันแสนยาวนานที่จะกึกก้องในใจของคนรักดนตรี และผู้ชื่นชอบศิลปะแห่งไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Custom Painted Marionette Mini-Grand Piano เปียโนขนาดเล็กสำหรับเด็กจากปี ค.ศ. 1929 ที่สอดประสานเทคโนโลยีและความสง่างามของแลคเกอร์สีดำตัดกับลวดลายสไตล์ออเรียนทอล, Steinway & Sons Rococo Grand Piano เปียโนจากยุควิคตอเรียน (Victorian era) ในปี ค.ศ. 1875 ที่มีดีไซน์อันอ่อนช้อยแบบรอคโคโค (Rococo) และที่สุดแห่งไฮไลท์สำหรับงานนี้คือ Custom Made Steinway & Sons Concert Grand Piano เปียโนจากปี ค.ศ. 1872 ที่สร้างสรรค์จากไม้วอลนัทสีดำที่ประทับร่องรอยลายไม้อันมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและการแกะสลักด้วยฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจงเพื่อเนรมิตงานดีไซน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวและให้กลิ่นอายแบบยุควิคตอเรียน ชิ้นงานสุดพิเศษที่กล่าวมานี้ถูกรวบรวมให้มาจัดแสดงพร้อมกันเป็นครั้งแรกโดย คุณคชาชาญ ธรรมสาส์น ภัณฑารักษ์แห่งแกลเลอรี KACHA ชั้น 1 และชั้น 4 ของ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก นอกจากนี้ อีกหนึ่งความเป็นที่สุดในหมู่นักสะสมและผู้รักการตกแต่งบ้านคือพรมเปอร์เซียชั้นเยี่ยมจากนักสะสมคนดังคือ มร. วิคตอร์ บอลลิเชร์ (Viktor Bolliger) ผู้รวบรวมงานศิลปะบนผืนพรมเปอร์เชีย 14 ผืนที่ถักทอขึ้นจากฝีมือของศิลปินและช่างผู้เชี่ยวชาญที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ชิ้นงานแต่ละชิ้นจึงมิใช่เพียงชิ้นงานตกแต่งบ้านแต่เป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากฝีมือและเรื่องราวที่เล่าขานมาอย่างยาวนานร่วมค้นหาคำตอบของนิยามแห่งไลฟ์สไตล์ที่กลายมาเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตไปกับนิทรรศการEchoes of the Past: An Exhibition of Antique Pianos and Persian Carpets เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2566 ณ RCB Artery ชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกพิเศษ! กับการบรรเลงเปียโนโดย ดร. เอริ นาคากาว่า อาจารย์ภาควิชาเปียโนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเหล่านิสิตผู้มากความสามารถในวันเสาร์ที่ 1,8,15 และ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป