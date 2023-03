“ภาคอีสาน กับ ภูเก็ต” ติดอันดับ “50 สุดยอดสถานที่ของโลก ปี 2023” โดยนิตยสาร TIME

ภาคอีสาน ประเทศไทย

นิตยสาร TIME สื่อดังระดับโลก จัดอันดับ World's Greatest Places 2023 หรือ สุดยอดสถานที่ของโลก ประจำปี 2023 โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นกลับมาโลดแล่นอีกครั้งใน 2023 จึงมีการรวบรวมรายชื่อสถานที่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ควรไปเยี่ยมชมในปีนี้โดยมีข่าวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย เมื่อ “ภาคอีสาน” กับ “ภูเก็ต” อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยTIME ให้เหตุผลเกี่ยวกับ “ภาคอีสาน” ไว้ในเรื่องของอาหารที่ดี เคยมีร้านอาหารอีสานในอเมริกาได้รางวัลมาแล้ว อีสานเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่ของประเทศไทยซึ่งเต็มไปด้วยนาข้าว มีอุทยานแห่งชาติ และโบราณสถานอารยธรรมขอมซึ่งเทียบได้กับนครวัด และปัจจุบันมีร้านอาหารที่มิชลินแนะนำในปีนี้อีกด้วยสำหรับ “ภูเก็ต” TIME อธิบายว่า มีชายหาดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต และยกระดับการดึงดูดสำหรับครอบครัวด้วยการเปิดตัว Carnival Magic สวนสนุกที่เน้นวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศ สร้างเทศกาลผสมผสานความดั้งเดิมและตลาดนัดพร่างพราวไปด้วยสีสัน ส่วนเด็กๆ แวะไปกินไอศกรีมได้ที่ร้าน Torry’s ร้านไอศกรีมท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวที่หอมหวานอร่อยกลมกล่อม ภูเก็ตยังมีการริเริ่มการท่องเที่ยวโดยอาสาสมัคร เช่น The Phuket Elephant Sanctuary เชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมช่วยให้อาหารสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมของช้าง รวมทั้งให้เหตุผลของที่พักอันหรูหราประเทศโดมินิกาเมืองบาร์เซโลนา สเปนอุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน (Torres del Paine) ชิลีLadakh (ลาดักห์) อินเดียเมืองเชอร์ชิลล์ (Churchill) Manitoba แคนาดาเมืองออร์ฮุส (Aarhus) เดนมาร์กเกาะโรอาตัน (Roatan) ฮอนดูรัสเมืองอควาบา (Aqaba) จอร์แดนเมืองเกียวโต ญี่ปุ่นเมือง Musanze รวันดาเมืองหลวงพระบาง ลาวเกาะซึลท์ (Sylt) เยอรมนีหุบเขาวิลลาแมทท์ (Willamette Valley) โอเรกอน สหรัฐอเมริกาเมืองบูดาเปสต์ ฮังการีเขต Mayurbhanj อินเดียอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกากิซา และซัคคารา (Giza and Saqqara) อียิปต์เมืองเมเดยิน (Medellín) โคลอมเบียคาบสมุทรฟรีทาวน์ (Freetown Peninsula) เซียร์ราลีโอนเมืองเนเปิลส์ อิตาลีเกาะแกงการู (Kangaroo Island) ออสเตรเลียเมืองเวียนนา ออสเตรียเมืองโบซแมน (Bozeman) มอนแทนา สหรัฐอเมริกาเมืองเม็กซิโกซิตี้เมืองดาการ์ (Dakar) เซเนกัลเกาะเชจู (Jeju Island) เกาหลีใต้เมืองเบรัต (Berat) แอลเบเนียภูมิภาคปังตานัล (Pantanal) บราซิลเมืองราบัต (Rabat) โมร็อกโกอุทยานแห่งชาติ Loango National Park กาบองเมืองดิฌง (Dijon) ฝรั่งเศสเมืองแทมปา (Tampa) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมืองริโอแกรนด์ (Rio Grande) เปอร์โตริโกเมืองทูซอน (Tucson) แอริโซนา สหรัฐอเมริกาเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดาเกาะแพนเทลเลอเรีย (Pantelleria Island) อิตาลีเซนต์ โมริทซ์ (St.Moritz) สวิตเซอร์แลนด์เมืองทิมิโซอารา (Timisoara) โรมาเนียเมืองบริสเบน ออสเตรเลียเมืองกัวดาลาฮารา (Guadalajara) เม็กซิโกเมืองโอลลันเททัมโบ (Ollantaytambo) เปรูเมืองนาโงยา ญี่ปุ่นเทือกเขา Chyulu เคนยาทะเลแดง (The Red Sea) ซาอุดิอาระเบียเมืองเยรูซาเล็ม (Jerusalem) อิสราเอลเมืองชาร์จาห์ (Shajah) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาะ Tuamotu Archipelago เฟรนช์โปลินีเซีย