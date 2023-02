กรุงเทพฯ ติดอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2023 (จัดโดย Resonance Consultancy)

โดยปัจจัยที่ “กรุงเทพฯ ติด Top 30 นั้น Resonance Consultancy อธิบายภาพรวมถึงการเป็น “แหล่งกิน ช้อปปิง ท่องเที่ยว” ที่หลากหลาย และการที่ กรุงเทพฯ ผ่านพ้นจากการสถานการณ์โควิดกลับมาได้อย่างคึกคัก ทั้งยังเปรียบเป็นดั่งมหาอำนาจด้านอาหารระดับโลก





เมืองยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกเรื่องการช้อปปิง มีทั้งตลาดดังอย่างจตุจักร และห้างสรรพสินค้าหรูหราที่จำหน่ายทั้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้าไทยดั้งเดิม รวมถึงการเปิดตัวสถานีกลางบางซื่อ ที่นับเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วน “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 30 ซึ่งเป็นอันดับสองในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และติดอันดับ 10 เมืองในเอเชีย





Resonance Consultancy บริษัทที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของตลาด จุดแข็ง และจุดอ่อน ได้จัดอันดับ 100 Best Cities in the World 2023โดยในปีนี้ Resonance Consultancy จัดอันดับเมืองต่างๆ ทั่วโลก (พิจารณาจากเมืองหลักของเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน) โดยใช้การผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงสถิติและการประเมินเชิงคุณภาพโดยคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งการพิจารณาคะแนนครอบคลุมปัจจัยหลากหลายรวมกัน เช่นแลนด์มาร์กสถานที่น่าสนใจ สภาพภูมิอากาศ อัตราอาชญากรรมและความรุนแรง สวนสาธารณะ และกิจกรรมกลางแจ้ง การเดินทางเชื่อมต่อสนามบิน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ประชุม ลำดับของมหาวิทยาลัย กิจกรรมด้านวัฒนธรรม แหล่งเที่ยวยามค่ำคืน ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง อัตราการว่างงาน สัดส่วนประชากรระดับปริญญาตรี จำนวนสำนักงานใหญ่ของบริษัทระดับโลก GPD ของเมือง การกระจายรายได้ของประชากร ข้อมูลเชิงสถิติโซเชียลมีเดียของการมีนักท่องเที่ยวมาเช็กอิน ติดแฮชแท็ก เสิร์ชหาข้อมูล หรือเขียนรีวิว เป็นต้นทั้งนี้ ในบรรดาเมืองหลักที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละพื้นที่ทางสถิติในปีนี้ Resonance Consultancy ตัดสิทธิ์มอสโก กับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของประเทศรัสเซียออกไป จากกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงยังมอบรางวัลพิเศษเป็นเกียรติแก่ “กรุงเคียฟ” เมืองหลวงของประเทศยูเครน เป็นกรณีพิเศษ30 อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ลอนดอน, สหราชอาณาจักรปารีส, ฝรั่งเศสนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกาโตเกียว, ญี่ปุ่นดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์บาร์เซโลนา, สเปนโรม, อิตาลีมาดริด, สเปนสิงคโปร์อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ปราก, สาธารณรัฐเช็กลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกาชิคาโก, สหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกาเบอร์ลิน, เยอรมนีฮ่องกงวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกาปักกิ่ง, จีนดับลิน, ไอร์แลนด์อิสตันบูล, ตุรกีลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกามิลาน, อิตาลีบูดาเปสต์, ฮังการีโตรอนโต, แคนาดาซิดนีย์. ออสเตรเลียโซล, เกาหลีใต้โดฮา, กาตาร์อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอซาก้า, ญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย