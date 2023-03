บาลานซ์จิตใจและร่างกายไปกับ The Body Shop Wellness

สูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก Insight ของหลาย ๆ คน ที่กำลังเผชิญปัญหาการนอนไม่หลับ (Insomnia) จากความเครียดในแต่ละวัน โดยงานวิจัยจาก WSGN Nocturnal Beauty Rituals Report เผยว่าเหล่ามิลเลนเนี่ยลมีปัญหาการนอนไม่หลับจากสภาวะเครียดถึง 52% หลาย ๆ คนจึงกำลังมองหาตัวช่วยด้าน Self-Care ปรับคุณภาพการนอนให้ดียิ่งขึ้น โดยสูตร Calm ช่วยเรื่องการนอนหลับง่ายและหลับลึกขึ้น จากส่วนผสมหลัก คือ ลาเวนเดอร์ (Lavender) จาก Plateaux of Haute และหญ้าแฝก (Vetiver) จาก Madagascar ผสานกันจนเกิดเป็นกลิ่นอโรม่าแนวฟลอรัลหอมผ่อนคลายช่วยปรับอารมณ์จากกลางวันสู่กลางคืนอย่างไร้รอยต่อ พร้อมส่งคุณเข้านอนกับ The Body Shop Sleep Routine 4 ขั้นตอน ผ่าน 5 ผลิตภันฑ์ในกลุ่ม Calm ต้อนรับยามเช้าอย่างสดใสจากการนอนแบบมีคุณภาพ

STEP 1: ชำระความเครียดที่เผชิญตลอดทั้งวันด้วยกลิ่นหอมอโรม่าของ Calm Relaxing Hair & Body Wash (1,090 บ.) เจลอาบน้ำ สระผมล้างสิ่งสกปรกอย่างหมดจด ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง และตามด้วย Sleep Rejuvenating Body Scrub-In-Oil ( 1,890 บ.) นวดครับผิวเพื่อปลดเปลื้องความเหนื่อยล้าระหว่างวัน เป็นสครับที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนให้ผิวนุ่มน่าสัมผัส

STEP 2: บำรุงผิวไปพร้อมกับผ่อนคลายจิตใจที่ยุ่งเหยิงด้วย Calm Balmy Body Cream ( 1,790 บ.) ครีมบำรุงผิวช่วยเติมความชุ่มชื้นอย่างอย่างยาวนาน ปกป้องผิวจากความแห้งกร้านระหว่างการนอนหลับ

STEP 3: สร้างบรรยากาศการพักผ่อนด้วยกลิ่นอโรม่าจาก Calm Essential Oil Blend ( 1,290 บ.) ออยล์อเนกประสงค์ใช้ได้ตั้งแต่ผสมเข้ากับครีมบำรุงผิว ใช้กับเครื่องกระจายความหอม (Diffuser) หรือทาลงบนจุดชีพจรที่ผิวโดยตรงก็ได้เช่นกัน โดยกลิ่นหอมจาก Essential Oil จะเข้าปลอบประโลม ค่อย ๆ คลายบ่วงความกังวลให้จิตใจเบาสบายพร้อมนอนหลับ

STEP 4: ก่อนหัวจะถึงหมอน อย่าลืมฉีด Sleep Calming Pillow Mist ( 1,290 บ.) สเปรย์ฉีดหมอนกลิ่นหอมผ่อนคลายอ่อน ๆ ช่วยให้การหลับมีคุณภาพตลอดทั้งคืน

เพียง 4 สเต็ป Sleep Routine จาก The Body Shop ช่วยคอมพลีท Beauty Sleep ที่ไม่เพียงฟื้นฟูสุขภาพอย่างเดียว แต่รวมไปถึงสุขภาพใจจากการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับทุกกิจกรรมในเช้าวันใหม่ได้อย่างเต็มที่

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสกับกลิ่นหอมสดชื่นแนวซิตรัส (Citrus) จากส่วนผสมส่งตรงจาก Calabria ของส้มแมนดาริน (Mandarin Orange) และมะกรูด (Bergamot) ช่วยรีเฟรช พร้อมเติมเอเนอร์จี้ให้ดึงศักยภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วย 5 สเต็ปจาก The Body Shop

STEP 1: รีเฟรชตัวเองด้วยการอาบน้ำไปกับ Boost Uplifting Hair & Body Wash ( 690 บ.) เจลอาบน้ำ สระผมกลิ่นหอมสดชื่น

STEP 2: บำรุงผิวพร้อมบูสท์เอเนอร์จี้ยามเช้ากับ Boost Whipped Body Cream ( 1,590 บ.) มอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อวิปครีมนุ่มละมุน และบำรุงผมด้วย Boost Shine on Hair & Body Oil ( 790 บ.) นอกจากผมที่เงางามแล้ว ยังมีกลิ่นหอมให้แอ็กทีฟได้ตลอดวัน

STEP 3: ปกป้องผิวมือจากความแห้งกร้านด้วย Boost Happy Hand Cream ( 350 บ.) มาพร้อมกลิ่นที่จะช่วยรีเฟรชอารมณ์ให้สดใสระหว่างวัน

STEP 4: พก Boost Essential Oil Blend ( 890 บ.) ใส่กระเป๋าติดตัว แล้วใช้เป็นยาดมเพื่อเติมเอเนอร์จี้ให้แอ็คทีฟระหว่างวัน

การมีสมาธิเป็นส่วนช่วยสำคัญในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ สูตร Flow ที่ผสานพลังของยูคาลิปตัส (Eucalyptus) จากประเทศจีน และโรสแมรี่ (Rosemary) จากสเปน เกิดเป็นกลิ่นหอมแนว Herbal ช่วยคลายจิตใจที่ยุ่งเหยิง พร้อมโฟกัสกับทุกสิ่งสำคัญ พบกับ 4 สเต็ปที่จะช่วยยกระดับสมาธิในช่วงเวลาสำคัญ

STEP 1: เริ่มสครับผิวอย่างเบามือด้วย Breathe Whisked Body Polish ( 1,890 บ.) ต่อด้วย Breathe Purifying Hair & Body Wash ( 1,090 บ.) เจลอาบน้ำ สระผมเนื้อบางเบา ที่จะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้รู้สึกเบาสบายหลังอาบน้ำ

STEP 2: บำรุงผิวด้วย Breathe Weightless Body Gel-Cream ( 1,790 บ.) เจลเนื้อบางเบาบำรุงผิวพร้อมบาลานซ์จิตใจให้คงที่

STEP 3: สร้างบรรยากาศการทำงานผ่านกลิ่นหอมจาก Breathe Essential Oil Blend ( 1,290 บ.)

STEP 4: สำหรับใครที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน นวดด้วย Breathe Massage Melt ( 1,290 บ.) เจลนวดผ่อนคลายไม่เพียงร่างกายที่เหนื่อยล้า แต่รวมไปถึงจิตใจที่เหนื่อยอ่อน

โดยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง The Body Shop Wellness ยังคง DNA ของแบรนด์ในเรื่อง For You - For People – For Our World ไว้อย่างที่ผ่านมา ทั้ง คุณภาพของสินค้าที่มีประสิทธิภาพจากส่วนผสมของธรรมชาติโดยไม่ทดลองกับสัตว์ และส่วนผสมหลักมาจากธรรมชาตินั้นผ่านโครงการ Community Fair Trade ซึ่งทางแบรนด์ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงจึงได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมและรายได้กลับไปสู่ชุมชนเกษตรกร รวมถึงแพ็คเกจจิ้งที่มาจากระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย