“FREEDOM TO LOVE BANGKOK” อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2023 พาคุณร่วมเดินทางไปสัมผัสเอกลักษณ์ของ YSL BEAUTY พร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “BAMBAM” ในฐานะ YSL BEAUTY THAILAND MUSE!!!

“YSL BEAUTY” แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำแถวหน้าจากประเทศฝรั่งเศส ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ในงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร “FREEDOM TO LOVE BANGKOK” ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 ณ ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน เพื่อถ่ายทอดความงามอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านเหล่าไอเท็มบิวตี้ชิ้น MUST-HAVES ที่แฟนตัวจริงต้องมี! ไม่ว่าจะเป็น ‘YSL LIBRE EAU DE PARFUM’ น้ำหอมอันโด่งดังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปีของ YSL, ‘THE SLIM VELVET RADICAL’ ลิปสติกเนื้อ VELVET MATTE ที่มอบสัมผัสหรูหราราวเนื้อผ้ากำมะหยี่บนริมฝีปาก และ ‘ALL HOURS FOUNDATION’ สูตรใหม่ที่มอบการปกปิดขั้นสุด แต่กลับบางเบาสบายผิว พร้อมด้วยการ SHOWCASE FRAGRANCE, MAKEUP และ SKINCARE EXPERTISE รวมไปถึง PERSONALIZATION SERVICE ต่างๆ ที่ YSL ขนมาให้สายบิวตี้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด!ภายในงานนี้ คุณจะได้พบกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอินเนอร์เดียวกับ YSL BEAUTY อาทิ เจสซี่ - กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เจ้าขุน - จักรภัทร วรรธนะสิน, จันจิ - จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และเซอร์ไพรส์ที่ปังกว่าครั้งไหนๆ กับโชว์สุดพิเศษจาก “BAMBAM” (แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล) ศิลปินมากความสามารถขวัญใจชาวไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักเต้นที่ประสบความสำเร็จ, นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับสากล รวมถึงบทบาท “YSL BEAUTY THAILAND MUSE” ที่มาพร้อมคาแรคเตอร์จัดจ้านและชัดเจนกว่าใคร ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18:00 น. พร้อมสนุกไปกับเสียงเพลงตามแบบฉบับของ YSL กันต่อ กับคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอย่าง “THREE MAN DOWN” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. และ “KLEAR” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น.นอกจากนี้ ทุกคนจะได้สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงโปรโมชั่น ของรางวัล และบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็น...●“LIBRE ATELIER” ครั้งแรกในเมืองไทย กับศิลปะการเพ้นท์ลายหินอ่อนบนขวดน้ำหอม ให้คุณได้แต่งแต้มเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครบนขวด LIBRE●“WEARABLE COUTURE LOOKS” รับบริการแต่งหน้าในฉบับสาว YSL ฟรีภายในงาน พร้อมพูดคุยแชร์ทริคและไอเดียแต่งหน้าไปกับ YSL MAKE UP ARTIST ให้คุณได้สนุกกับการแต่งหน้าทั้งหมด 3 ลุคด้วยกัน เริ่มจาก…#1 ‘LUMINUOUS MATTE’ งานผิว HEALTHY GLOW ด้วย ‘ALL HOURS FOUNDATION’#2 ‘LE SMOKEY EYES’ งานตาเปรี้ยวเท่ตามแบบฉบับสาว YSL ด้วย ‘COUTURE CLUTCH’#3 ‘LIPS IT UP’ งานปาก ‘VELVET MATTE’ ด้วยลิปสติก ‘THE SLIM VELVET RADICAL’●“ENGRAVING” บริการสลักชื่อบนขวดน้ำหอม ให้น้ำหอม YSL ขวดนี้ของคุณพิเศษกว่าใคร!!!●สนุกไปกับมุมถ่ายภาพสุด ICONIC ที่สาย content creator ต้องไม่พลาด! ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็สามารถบอกความเป็นตัวตนในแบบฉบับ YSL ด้วยกันได้ที่นี่ เพราะในงานนี้มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ รออยู่เพียบ!!!ใครที่เป็นแฟนตัวจริงของ YSL BEAUTY ตามมาเจอกันได้ที่งาน “FREEDOM TO LOVE BANGKOK” ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ลานพาร์ค พารากอน พร้อมเป็นเจ้าของไอเท็มบิวตี้ชิ้น MUST-HAVES ไม่ว่าจะเป็น ‘YSL LIBRE EAU DE PARFUM’, ‘THE SLIM VELVET RADICAL’ และ ‘ALL HOURS FOUNDATION’ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงโปรโมชั่นของรางวัล และบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ Facebook @yslbeauty, Instagram @yslbeauty และเว็บไซต์ www.yslbeauty.com อีกทั้งสามารถรับชมภาพบรรยากาศงานผ่านแฮชแท็ก #freedomtolovebkk #yslbeautyth #yslbeautythxbambam