5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” อยู่บ่อยๆ โดยคุณแม่ในปัจจุบันที่มีช่วงอายุ 30-45 ปี หรืออาจเรียกได้ว่า generation Millennials ซึ่งถือว่าเป็นคุณแม่ยุคใหม่เนื่องจากมีชุดข้อมูล ความรู้ในการดูแลตนเอง และการเลี้ยงดูลูกน้อยที่อัพเดดและทันสมัยกว่าเดิม และได้หันกลับมาดูแลและใส่ใจในสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดังนั้น วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวม สำหรับคุณแม่ยุคใหม่อย่าง พญ.วิภาวัณย์ อรรณพพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สาธารณสุข รวมทั้งยังเชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพองค์รวมในคุณแม่หลังคลอด เจ้าของเพจ “Dr.wellbeeing เป็นอยู่ดี กับแม่หมอบี” คุณหมอแม่ลูกหนึ่ง จะมาช่วยไขปัญหาข้องใจและให้ความรู้เกี่ยวกับคำ ๆ นี้ให้ถูกต้องมากขึ้น1. สุขภาพแบบองค์รวมคืออะไรแม่หมอบีสามารถสรุปสั้น ๆ ในทางการแพทย์ได้ว่า คือการดูแลและรักษาสมดุลของชีวิตเรา โดยมองในทุกๆมุม ทุกๆด้านของชีวิต เพราะการที่เรามองคนๆหนึ่งในทุกๆด้านของเขานั้น จะทำให้เราเห็นปัญหาที่แท้จริง แม่หมอบีจึงสามารถให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด เนื่องจากแม่หมอเข้าใจในปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่ขาดหรือเกินของคุณแม่ยุคใหม่ๆ โดยช่วยให้คำปรึกษา ดูแลแลติดตามการรักษาสมดุล การบาลานซ์ทั้ง 8 ด้านหลักของชีวิต จนตัวคุณแม่เองจะสามารถเข้าใจความคิด ความต้องการของตัวเอง รวมทั้งจุดมุ่งหมายและความหมายของชีวิต ซึ่งแน่นอนเมื่อคุณแม่รู้สึกเต็มเติม และสามารถประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วมีความสุข เมื่อนั้นจะสามารถพร้อมดูแลส่งความรักให้คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ2.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมประกอบด้วยด้านใดบ้างสุขภาพองค์รวมจะประกอบด้วยด้านใหญ่ๆ Body, Mind, Soul and Emotion และยังมีองค์ประกอบแตกย่อยได้ ทั้งหมด 8 ด้านหลักๆด้วยกัน1. ร่างกาย (PHYSICAL / BODY)2. จิตใจ และ อารมณ์ (MIND / EMOTION / LOVE)3. การเงิน (FINANCE / SAVING / INVEST)4. สังคม และ ความสัมพันธ์ (SOCIAL / RELATIONSHIP / FAMILY & FRIEND)5. อาชีพ และ จุดมุ่งหมายของการมีชีวิต (CAREER/ PURPOSE OF LIFE)6.ความเชื่อและจิตวิญญาณ (SOUL / SPIRITUAL)7.สิ่งแวดล้อม ความสุขสนานและการพักผ่อน (ENVIRONMENT / FUN & LEISURE)8.การพัฒนาตัวเอง / เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (INTELLECTUAL / PERSONAL GROWTH)3. ความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือการที่เรามองให้ครบทุกๆด้าน ทุกๆมุมในชีวิตประจำวันของเรา โดยการประเมินและให้คะแนนในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ด้านหลักดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ของตัวเราอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน แต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีคะแนนที่เท่ากันในทุกด้าน เพียงแค่เราต้องรักษาสมดุล เพราะทุก ๆ ด้านนั้นเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา ถ้าเราบาลานซ์และรักษาสมดุลด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันแล้ว ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นความสุขในชีวิต เนื่องจากเราเข้าใจตัวเอง ค่อยๆสร้างนิสัยที่ดีใหม่ๆทีละน้อย จนสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และแน่นอนไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว วิธีการรักษาสมดุลและการบริหารชีวิตในทุกๆด้านของเรานั้นย่อมไม่เหมือนกันกับคนอื่นๆ ซึ่งแน่นอนสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อย่างพวกเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดูแลสุขภาพองค์รวมมากที่สุด เพราะความรับผิดชอบและหน้าที่มากมายจึงจำเป็นต้องบาลานซ์ รักษาสมดุล บริหารจัดการชีวิตของทั้งตัวเอง และคนในครอบครัวให้ดีอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นคุณแม่เท่านั้นที่จะสามารถดูแลตัวเองแบบสุขภาพองค์รวมได้ ทุกๆคนล้วนจำเป็นต้องดูแลรักษาสมดุลของชีวิต เราจะจัดการบริหารในทุก ๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ด้านสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึง การจัดการกับความเครียด อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วผลลัพธ์และบทสรุปของเราทุกๆคนนั้นย่อมเหมือนกัน ซึ่งก็คือเกิดเป็นความสงบสุขที่แท้จริงและความเป็นอยู่ดีของตัวเรา ครอบครัวและคนที่เรารัก4. คุณแม่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ หรือ ให้ความสำคัญที่ผิดอยู่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคุณแม่ส่วนใหญ่เข้าใจการดูแลสุขภาพองค์รวม คือการดูแลเพียง แค่ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้วการดูแลรักษาแบบสุขภาพองค์รวมยังรวมถึงการเติบโตในระดับจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยคุณแม่รุ่นใหม่ที่ถูกคาดหวังไว้สูงกว่ารุ่นก่อน สามารถพัฒนาให้เป็นคุณแม่ยุคใหม่มืออาชีพ ที่ดูแลในทุกๆด้านของชีวิตได้ดี คุณแม่บางส่วนอาจเข้าใจว่าการมีลูกเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการเติบโตในการทำงานและอาชีพ แต่สำหรับแม่หมอบีแล้วเป็นการสร้างความเติบโตทางจิตใจและภายในให้กับผู้หญิงเพศแม่อย่างพวกเรา ยิ่งในปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้านและอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสำหรับคุณแม่ยุคปัจจุบันนี้การมีลูกจะทำให้พวกเราเติบโตขึ้น มีความเป็นมืออาชีพในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆมากขึ้น มีความเข้าใจในตัวเอง การมีสติอยู่กับปัจจุบัน จัดการกับอารมณ์และความเครียดต่างๆได้ดี และการบริหารจัดการชีวิตในแต่ละด้านได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้คุณแม่บางท่านยังอาจต้องการได้รับความชื่นชม ความเคารพยกย่อง จากคนรอบข้าง โดยการเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ สิ่งอันดีงามที่เป็นความหมายและความสำเร็จของชีวิตเราให้แก่คนที่เรารักและคนรอบๆตัวเรา รวมทั้งคุณแม่มือใหม่รุ่นต่อๆไปได้5.หัวใจของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในสังคมปัจจุบัน คุณแม่รุ่นใหม่อย่างพวกเราไม่ค่อยมีเวลากลับมาดูแลตัวเองไห้ครบได้ทั้ง 8 ด้าน เพราะเราอาจไปอยู่กับ Social Media มากเกินไป หรือเฝ้ารอดูความคิดเห็น หรือความต้องการจากคนอื่นที่มีต่อเรา อาจสนใจดูแลคนที่เรารักมากกว่ารักตัวเองเสียอีก โดยไม่ได้กลับมาดูแลและรักตัวเองในทุก ๆ ด้านได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งหัวใจที่แท้จริงของ “ Holistic Well-being” คือการกลับมาดูแลตัวเราเอง อยู่กับตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของเราเอง และดูแลให้ความรักกับตัวเอง ยอมรับและเคารพในตัวเอง ก่อนที่จะพร้อมดูแลให้ความรักกับคนที่เรารักได้อย่างดีเยี่ยม นั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะใครๆก็คงอยากมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต ยิ่งคุณแม่ยุคใหม่ อย่างพวกเราที่ต้องทำงานได้ดีและเลี้ยงดูลูกได้ดี รวมทั้งดูแลครอบครัวได้ดีไปพร้อมๆกัน และแน่นอนความรับผิดชอบ และความคาดหวังของแม่ๆอย่างพวกเราย่อมมีมากกว่าคนทั่วๆไป แม่หมอจึงให้ความรู้ บอกเล่าถึงการมี well-being ของแม่ๆรุ่นใหม่อย่างพวกเราอยู่ตลอด บางครั้งแม่หมอก็ถูกเรียกว่าเป็น กูรูของแม่ๆรุ่นใหม่ “Smart mom specialist” ที่มองเห็นว่าสุขภาพองค์รวมของคุณแม่ หรือ “ Holistic Well-being” คือการดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้านของคุณแม่ ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความสัมพันธ์กับคนรอบตัว รวมทั้งสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่านบทความเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพองค์รวมสำหรับคุณแม่ได้ที่ www.drwellbeeing.comปรึกษาเพิ่มเติมแม่หมอบีได้ตลอดทาง LINE OA: @drbeevipProfileพญ.วิภาวัณย์ อรรณพพรชัยตำแหน่งทางการแพทย์•ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สาธารณสุข•ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมในคุณแม่หลังคลอด( Baby Blue / Breastfeeding & Pumping / Weight Loss / Positive Parenting )เจ้าของเพจ Dr.Wellbeeing เป็นอยู่ดี กับแม่หมอบี(ดูแลสมดุลชีวิต~บริหารสานฝัน~สร้างสุข สำหรับคุณแม่ยุคใหม่)• Smart Mom Specialist ( กูรูด้าน working mom แม่ยุคใหม่)• Private Executive Mom Mentor• Workshop Self-crafted Happiness for smart mom• Ebook : Journal of Millenials MomBusiness Profile•Founder DOCTORVIP GROUP( Wellness education & Consulting services)•Owner Beeingearth Store(Sustainable Boutique & Wellness Online-Store )