ART IN THE PARK “Love From Griffith Park To Thailand”

ก่อนที่จะทุ่มเทกับงานศิลปะเต็มตัว คุณวุฒิได้ทำงานอยู่ในบริษัทโฆษณาพร้อมกับใช้เวลาตอนกลางคืนหลังเลิกงานออกไปวาดรูปตามที่ต่างๆ ทั้งใน และนอกกรุงเทพ จนได้มีโอกาสจัดงานแสดงเดี่ยว ที่เซ็นทรัลชิดลม ณ วันนั้น ทำให้เข้าใจในความต้องการของตัวเองว่า อยากใช้เวลาชีวิตไปกับการทำงานศิลปะ จึงตัดสินใจไปตามความฝันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2544

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้งานศิลปะได้แตกออกเป็นหลายแขนงหลายสาขา ทั้งยังไร้ขีดจำกัด และไร้พรมแดน เช่นเดียวกับงานศิลปะ ภายใต้ชื่อ ART IN THE PARK คอลเลคชั่น “Love From Griffith Park To Thailand.” ของคุณวุฒิ-วราวุฒิ แก้วเจริญ ที่เปรียบเสมือน Soft Power ในการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติ และการค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ถ่ายทอดออกมาเป็นงาน Painting ที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบโปร่งแสง ผสมกับการเขียนภาพแบบทึบแสง ด้วยสีอะคริลิกในรูปแบบ Impressionism ทั้งหมด 25 ชิ้น และผลงาน Stop Motion Animation จากงานวาดสีน้ำ และตัดกระดาษด้วยมือ 1 เรื่อง เพื่อแทนคำขอบคุณ และส่งพลังให้ทุกคนที่เข้ามาชมงานคอลเลคชั่นนี้ ได้รับทั้งความรัก ความสุข พร้อมรอยยิ้มที่งดงามกลับไป

ผ่านการรังสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญผ่านการ Painting จำนวน 25 ภาพ ขนาด 90X120 ซ.ม. โดยใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบโปร่งแสง ผสมกับการเขียนภาพแบบทึบแสง ด้วยสีอะคริลิกรูปแบบ Impressionist ที่แสดงถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตามสีสันบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ Griffith Park เพื่อส่งต่อความรักและชื่นชมในธรรมชาติ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน

พร้อมรับชม Stop-motion Animation ความยาว 5 นาที เรื่อง “I carry you with me” แรงบันดาลใจจากต้นสนสองต้นบนเนินเขาในพื้นที่ของสวนสาธารณะ Griffith park ในเมือง Los Angeles ที่ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความงดงามของชีวิต และความรักผ่านวันเวลาภายใต้กฏธรรมชาติของการเกิด ได้พบ ได้รัก และลาจาก ซึ่งใช้การตัดกระดาษด้วยมือและถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือใช้เวลากว่า 2 ปี ประกอบกับการทำงานตัดต่อ และการได้รับเกียรติร่วมงานการประพันธ์ดนตรีโดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผู้ได้รับการยอมรับใน ระดับนานาชาติ

ทว่ากว่าจะเกิดเป็นงานแสดงในวันนี้ วราวุฒิ แก้วเจริญ ได้ใช้เวลารวม 4 ปีในการถ่ายทอดความรื่นรมย์ ส่งต่อความสุขและมอบความรักผ่านงานศิลปะ ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน

ชมการแสดงงานศิลปะชุด ART IN THE PARK คอลเลคชั่น “Love from Griffith Park toThailand” ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้า Central Embassy ชั้น 4 กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดตาม IG : waravut_k, FB : warawood

E-mail : warawoodstudio@gmail.com