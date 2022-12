ท็อปมูฟ เปิดซิง! กับการดูซีรีส์วาย Love At First Paint ทาง TikTok:voqtvbangkok พร้อมซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์ เอาใจขีดสุด 60 EP.ดีเดย์ 15 ธค.นี้

บริษัท ท็อปมูฟ จำกัด​ โดย คุณแบงค์​ วุฒิกร ยุพาวัฒนะ ผู้จัดซีรีส์วาย Love At First Paint จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ซีรีส์วาย Love At First Paint ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ Lido Connect พร้อม​เปิดซิงให้ได้ชมทาง TikTok: voqtvbangkok เป็นเรื่องแรก และยังเป็นครั้งแรก​ กับการดูซีรีส์​ ที่ผู้ชมสามารถซื้อสินค้าที่อยู่ในซีรีส์ได้​แบบเรียลไทม์​ อีกทั้งยังเอาใจแฟน​ ๆ​ ให้ฟิน​ จิกหมอนกันแบบยาว​ ๆ​ จุก​ ๆ​ ถึง 60 EP.​ ด้วยกัน​ โดย on-air วันละ 1 EP. เริ่มตอนแรก 15 ธันวาคมนี้ เวลา 20.00 น.สามารถติดตามน้อง​ ๆ​ นักแสดงและความฟินได้ทุกวัน ทาง TikTok: voqtvbangkok เป็นระยะเวลาถึง 2​ เดือนเต็มซีรีส์วาย Love At First Paint นำแสดงโดย ปอร์เช่ พงศ์พณิช ชินดิศรนานันต์, อินดี้ อิสระ สัจจวินิจสกุล, เม็กก้า ภูชิน เมธาวิศาล และ​ ทีเจ ธีรโชติ จำอินถา กำกับการแสดงโดย คุณแบงค์​ วุฒิกร ยุพาวัฒนะ เจ้าของบริษัท ท็อปมูฟ จำกัด​ ที่ควบเก้าอี้ผู้จัดและควบคุมการผลิต เพื่อให้แฟน​ ๆ​ ซีรีส์วายได้ฟินกันอย่างจุกๆและต่อเนื่องLove At First Paint เรื่องราวของ "เพิร์ต" นักศึกษาปี 2 คณะจิตรกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต้องการหาที่อยู่ใหม่​ ในขณะที่ "ไจ๋" เพื่อนร่วมภาคกำลังตามหาผู้เช่าบ้านเพิ่มอีก 2 คน "เพิร์ต" จึงตกปากรับคำเช่าบ้านตามที่นายหน้าค้าบ้านจำเป็นชักชวน และในคืนแรกที่เข้ามาอยู่อาศัย ดันมีคนแอบย่องมาหยิบอาหารในตู้เย็น เขาจึงหยิบด้ามไม้กวาดที่อยู่ใกล้ ๆ ตีเข้าที่หลังของคนที่คิดว่าเป็นโจรย่องเบา ปรากฎว่า เจ้าของเงาคนนั้นคือ "องศา" หนึ่งในสมาชิกของบ้านที่เพิ่งกลับจากทำงานพิเศษ ความประทับใจแรกติดลบโดยสมบูรณ์"องศา" คิดหาทางเอาคืน "เพิร์ต" ด้วยการยียวนกวนประสาท แต่ภาระหน้าที่ในฐานะนักศึกษาของเพิร์ตหนักหนาเกินกว่าจะมีแรงเต้นตามนิสัยแสนเด็กขององศา เพิร์ตจึงขอสงบศึกด้วยการว่าจ้างให้องศาเป็นผู้ช่วยทำงานตลอดปีการศึกษา ความใกล้ชิดขององศาและเพิร์ตก่อเกิดเป็นความห่วงใยและความรู้สึกที่ดีต่อกัน องศาที่ชอบเพิร์ตคิดจะสารภาพความในใจโดยมีผู้อาศัยอีกสองคนอย่างไจ๋และจินคอยช่วยเหลือหากแต่เพิร์ตจะเปิดใจรับองศาหรือไม่ ร่วมลุ้นไปกับองศาได้ใน Love At First Paint ทาง TikTok: voqtvbangkok เริ่ม 15 ธันวาคมนี้ เวลา 20.00 น.สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางIG: voqtvbangkok https://instagram.com/voqtvbangkok?igshid=YmMyMTA2M2Y=TikTok: voqtvbangkok https://www.tiktok.com/@voqtvbangkok?_t=8Y6lpDnUdZh&_r=1#เรื่องนี้ต้องดู #ซีรีส์วาย #LoveAtFirstPaint