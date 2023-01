“อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช” ทายาทเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้ต่อจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย "ดิ เอ็มดิสทริค"

เผลอแป็บเดียว

บุตรชายคนโตของ “กอล์ฟ-ณชนก รัตนทารส กับอ้อย-อัจฉรา อัมพุช” หลานชายคนสนิทของ “แอ๊ว-ศุภลักษณ์ อัมพุช” ก็โตเป็นหนุ่มใหญ่ จนเข้ามาช่วยเสริมทัพครอบครัวในการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ตอนนี้กำลังจะมีบิ๊กโปรเจกต์อย่าง

(THE EMSPHERE) จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มภาพของโครงการ ดิ เอ็มดิสทริค (THE EMDISTRICT) ให้สมบูรณ์ หลังจากก่อนหน้านี้ ได้เปิดตัว ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPORIUM) และ ดิ เอ็มควอเทียร์ (THE EMQUARTIER) ได้แล้ว