เช็กอินความสุขแบบเต็มพิกัด! ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

เมื่อถึงเดือนแห่งความสุข ก่อนส่งท้ายปีเก่าเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ แต่ละสถานที่ต่างทุ่มทุนจัดเต็มร่วมฉลองอย่างสนุกสนานและอลังการ ให้เที่ยวชมเลือกแชะกันอย่างมีความสุข

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงาน “Emporium Emquartier Winter Wonderland 2022 :The Happiness Invasion) วันนี้–8 ม.ค. 66 เนรมิตทั้งสองห้างให้เป็นหมู่บ้านแห่งความสุขและความรัก ประดับด้วยน้องช้างแสนน่ารัก ที่ได้แรงบันดาลใจจากช้างไทยหลากคาแรกเตอร์ พบกับต้นคริสต์มาส เดอะ แฮปปี้เนส อินเวชั่น สูงกว่า 20 เมตร ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์, หมู่บ้านแห่งความสุขและความรัก ประดับด้วยน้องช้างแสนน่ารัก ที่เอ็มโพเรียม พาร์ค ชั้น G ดิ เอ็มโพเรียม, อุโมงค์ประดับไฟตกแต่งด้วยลูกบอลสีสันสดใส ณ ชั้น M ทางเข้า ดิ เอ็มโพเรียม, พบ TIFFANY’S SPHERE The Gigantic Ornament ที่มีเพียง 8 ลูกในโลกและหนึ่งเดียวในไทย ออกแบบโดย ANDY WARHOL ณ ชั้น G ทางเข้า ดิ เอ็มโพเรียม และพบกับซานตาคลอสที่มารอมอบของขวัญ 17-18 ธ.ค. 65 และ 23-25 ธ.ค. 65 ที่ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C ดิ เอ็มควอเทียร์

“บลูพอร์ต หัวหิน” จัดบิ๊กอีเวนต์ส่งท้ายปี “Bluport 7th Beach Glamorous Celebrations” ฉลอง 7 ปี เปิดไฟต้นคริสต์มาส “Light up Christmas Light” สูง 18 เมตร โดยมี สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ มาเป็นประธาน พร้อมเปิดตัว Angel of Bluport 7th Beach Glamorous 2023 โดยซุปตาร์สาว “ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ พร้อมครอบครัว” และเหล่าสาวงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และนางสาวไทย ที่ตบเท้ามาร่วมเฉลิมฉลองสุดตระการตา

สยามพารากอน จัดงาน “SIAM SMILEY® Celebration Infinite Happiness” นำโชว์สุดพิเศษจากต่างประเทศโดยนักแสดงกว่าครึ่งร้อยชีวิตผลัดกันมามอบความสุขวันละ 2 รอบ เวลา 17.00 น. และ 18.00 น. (รอบละ 40 นาที) 16-18 ธ.ค.นี้ ชม SPHERES สไตล์ street theatre จากฝรั่งเศส โดยเหล่าตุ๊กตาบอลติดอยู่ในฟองอากาศราวกับล่องลอยผ่านห้วงเวลาและจักรวาล และการแสดง ไนท์ คัลเลอร์ส 23-25 ธ.ค.นี้ จาก Teatro Pavana คณะกายกรรมขายาวจากเนเธอร์แลนด์ เครื่องแต่งกายโทนสีเงินเปล่งประกายงดงามในความมืด แต่ละชุดประกอบขึ้นจากสายไฟกว่า 170 เมตร และชมคอนเสิร์ตในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่ 17.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ชมฟรี!

ร่วมนับถอยหลังกับ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 31 ธ.ค. 65 เวลา 19.00-23.30 น. กับเมนูอาหารสเปน “สแปนิช เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ” เนื้อเกรดพรีเมียม สัมผัสกลิ่นอายสไตล์สเปนกับมุมทาปาสนานาชนิด และเครื่องดื่มที่เสิร์ฟแบบไม่จำกัด ซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยม เมนูของหวานละลานตา สำรองที่นั่ง 0-2100-6255

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน SPARKLING HAPPINESS ธีม DISCO มีทั้งซานต้าใหญ่ยักษ์ ซุ้มสโนว์แมน และมุมถ่ายรูปเก๋ๆ รวมถึง โซน Night Vibes กิน ดื่ม เที่ยว ชอป ครบครันในที่เดียว พร้อมสีสันของดนตรีย้อนยุคกลิ่นอาย retro&disco ผ่าน Disco Mirror Ball มากกว่า 300 ลูก โดยมี สมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมชมเปิดไฟต้นคริสต์มาส DISCO

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จัดแคมเปญ The Street Unlimited Fin พร้อมเนรมิต “ต้นคริสต์มาส” ยักษ์ ใจกลางศูนย์การค้า ในคอนเซ็ปต์ “Fin to Fun” ให้ได้แชะ&แชร์กันอย่างจุใจ พร้อมเลือกซื้อของขวัญมากมายกับโปรโมชันโดนๆ สามต่อตลอดเดือนธันวาคมนี้ พิเศษ! 17 ธ.ค. พบกับงาน Siamdol Winter Super Live 2022 และ 18 ธ.ค. พบกับงาน Idol College 1st Oneman Live in Thailand โชว์พิเศษของไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจากญี่ปุ่น ชมฟรี!

ไอคอนสยาม เตรียมจัดงานเคาต์ดาวน์ระดับโลก “Amazing Thailand Countdown 2023” ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำที่งดงาม พร้อมการแสดงพลุรักษ์โลกยาว 1,400 เมตร กว่า 30,000 ดอก ไฮไลต์ความบันเทิงจากศิลปินระดับโลกและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “Win the World for Thailand” พบกับ มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) หนึ่งในสมาชิก GOT7 กับการแสดงแบบ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทย 31 ธ.ค.นี้ ครั้งแรกกับ Hybrid World Countdown การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented reality ถ่ายทอดความหมายของพลุแต่ละองก์ผ่านทาง ONESIAM SuperAPP เปิดประสบการณ์การรับชมพลุสุดตระการตา