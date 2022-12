สุดยิ่งใหญ่แห่งปี! ปักหมุด 7 จุดชมไฟประดับ-ต้นคริสต์มาส ใจกลางกรุงเทพฯ

เริ่มแล้วกับงานไฟครั้งใหญ่แห่งปี! ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2022 และ ICON LUMINAIRE เทศกาลไฟประดับที่อัดแน่นด้วยมุมถ่ายรูปและความอลังการแบบจัดเต็มทุกพื้นที่เพื่อมอบประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ในฐานะ Global Destination แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมาพร้อมกับต้นคริสต์มาส ขนาดความสูง 20 เมตรโดยต้นคริสต์มาสของที่นี่เป็น CHRISTMAS LIGHTS ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ต้นแรกในประเทศไทย ในคอนเซ็ปต์ SMART SOLAR CHRISTMAS LIGHTS ด้วยการใช้พลังงานทางเลือก “SOLAR CELL” ที่มากถึง 9,915 วัตต์ หรือเทียบเท่ากับการใช้ไฟทั้งหมด 1,840 ดวง เป็นการใช้พลังงานสะอาดโดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมใดๆ รวมทั้งยังเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการตกแต่งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและนำของเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุด ใครที่ผ่านย่านนี้ก็อย่างลืมแวะเข้าไปชมและถ่ายรูปความงดงามของต้นคริสต์มาสกันชมไฟประดับ ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2022 และ ICON LUMINAIRE เทศกาลไฟประดับ ได้ที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 5 ม.ค.66ร่วมฉลองความสุขกับช่วงเวลาส่งท้ายปี และเทศกาลที่ทุกคนรอคอย “centralwOrld Embracing Happiness 2023” กับไฮไลต์ต้นคริสต์มาสยักษ์ที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมโซนถ่ายรูปกับเหล่า LINE FRIENDS ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 ม.ค. 66บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คแห่งการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ จัดงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส “centralwOrld Embracing Happiness 2023” สัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย กับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยความสูงกว่า 40 เมตร พร้อมเนรมิตด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เชื่อมโยงโมเม้นต์แห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่พร้อมแจกความน่ารักสดใสกับ LINE FRIENDS และผองเพื่อนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่คนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลกสยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์ “ยิ้มสยาม” ผ่าน “Smiley” คาแร็คเตอร์ระดับโลกที่ใครๆ ก็หลงรัก พร้อมเนรมิตอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ “Siam Smiley Celebration Infinite Happiness” เพื่อมอบความสุขพร้อมรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่ให้ทุกคน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ร่วมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีผ่านหลากหลายกิจกรรมสุดพิเศษ ส่งความสุขในธีม Smiley วันนี้ - 25 ธ.ค. 65 ที่พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน ที่เดียวเท่านั้น ตระการตาไปกับ ‘Smiley Balloon’ พร้อมถ่ายเซลฟี่สวยๆ กับบอลลูนแห่งรอยยิ้มหลากสีสัน ต้นคริสต์มาสสุดหรูหรา และอินสตอลเลชั่นอาร์ทที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของ Smiley ที่ประดับประดาอย่างงดงามทั่วพาร์ค พารากอนเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับงาน Let’s Celebrate 2023: Floating Happiness ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จับมือกับศิลปินชื่อดังระดับโลก ชาวฝรั่งเศส “Cyril Lancelin” สร้างสรรค์ศิลปะเป่าลมขนาดยักษ์ทั่วทั้งศูนย์ฯ ให้ทุกคนมาสนุกสนานล่องลอยไปกับดินแดนแห่งความฝัน ให้ทุกคนได้มาถ่ายภาพเก็บความทรงจำไปด้วยกัน พร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มพบกับ The Bubbly Green Pyramid ต้นคริสต์มาสพีระมิดเป่าลม (The Bubbly Green Pyramid) ประดับไปด้วยโบว์ขนาดใหญ่ สูงกว่า 13 เมตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Bubbly Santa Bubbly Santa สูงกว่า 6 เมตร มาพร้อมเหล่า sparkling ornaments สีเหลืองทองและ Snowflakes ส่องประกายทั่วทั้งลาน เติมเต็มสีสันและความอบอุ่นให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา และยังมี Starry Palace ต้นคริสมาสต์เมทัลลิคสุดตระกานตาสูงกว่า 4 เมตร พร้อมไฟประดับเล่นแสงสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนชมไฟต้นคริสต์มาส Feel good หน้าสามย่านมิตรทาวน์ พร้อมให้มิตรได้เก็บโมเม้นต์ความสุขแบบเต็มคาราเบลได้ถึงเที่ยงคืน กับงาน "Celebrate Life New Year 2023" พบกับเหล่ามาสคอตคริสต์มาสคาแรกเตอร์แสนน่ารัก ที่มาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับชาวมิตรในช่วงเทศกาลแห่งความสุข พร้อมเสิร์ฟทัพความสนุกและกิจกรรมอัดแน่น จัดหนัก จัดเต็ม! แน่นอน เตรียมชุดให้พร้อมแล้วมาเก็บภาพความ Feel good นี้ไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ - 10 ม.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์วิบวับประทับใจ กับต้นคริสต์มาสสุดตระการตา 𝐒𝐏𝐀𝐑𝐊𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 ที่พร้อมเปล่งประกายระยิบวิบวาว ชวนให้ฟินแบบขั้นสุด ใครเห็นแล้วต้องหยุดแวะ แชะ แชร์ความสุขกันแบบจัดเต็ม และยังมี Giant Santa และ ซุ้ม Snow Man สุดสดใสที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานในช่วงเทศกาลแห่งความอบอุ่นกันอีกด้วย วันหยุดนี้ไม่รู้จะไปไหน มาถ่ายรูปที่ MBK Center กัน มีที่ถ่ายรูปเยอะมาก ๆ พร้อมให้ทุกคนได้แวะมาแชะ โชว์บรรยากาศสุดเอนจอย แบบสุขล้นส่งท้ายปีกันเพียบส่งความสุขให้แบบล้นๆ กับแลนมาร์คถ่ายรูปคิ้วท์ๆ ในยามค่ำคืน ยกขบวนน้องช้างและผองเพื่อนสีสันสดใสส่งต่อความสนุกสนาน ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ที่ในปีนี้ได้ยกเอาหมู่บ้านน้องช้างมาทำเป็นต้นคริสต์มาสและประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสัน โดยจะเริ่มเปิดไฟต้นคริสต์มาสและมุมถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2566