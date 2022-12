หมอผึ้ง แนะนำวิตามินซีสด ตัวช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส

แล้ววิตามินซีสด หรือ กรดแอสคอร์บิก ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์จะนำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผิวหน้าได้สูงสุด นอกจากเจ้ากรดแอสคอร์บิกตัวนี้แล้ว ยังมีวิตามินซีในแบบอื่นๆ หรือชนิดอื่นๆ ที่ช่วยทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผิวหน้าได้อีกหรือไม่ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจ พร้อมฟังเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าจาก พญ. อวิกา รงค์ทอง หรือ คุณหมอผึ้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่มาให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “DERMACTION PLUS POTENT TRIPLE VITAMIN C” จากวัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย

“Magic 3” คุณสมบัติพิเศษ 3 ประการจากกรดแอสคอร์บิก เพื่อผิวแลดูกระจ่างใส ดูมีสุขภาพดี

1. ปกป้องผิวจากการทำร้ายโดยอนุมูลอิสระ (antioxidant)

2. ยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานิน (melanin) จึงช่วยลดจุดด่างดำ ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส

3. กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน จึงช่วยให้ผิวมีความอิ่มฟูดูเต็มอิ่มและผิวแลดูกระชับมากขึ้น





อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรดแอสคอร์บิก หรือ วิตามินซีสด ยังคงมีข้อเสีย คือ เสื่อมสลายง่าย บอบบาง และไวต่ออุณหภูมิ แสง และอากาศ จึงนำมาซึ่งการพัฒนา Vitamin C รูปแบบอื่นๆ โดยการดัดแปลงโครงสร้างใหม่ให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นได้ เราเรียกรูปแบบ Vitamin C นี้ว่า อนุพันธ์วิตามินซี (Vitamin C Derivatives) โดย “อนุพันธ์วิตามินซีที่ดี ต้องมีประสิทธิภาพในการซึมสู่ผิวหนังได้ง่าย สามารถแปลงร่าง หรือ แปลงโครงสร้างตัวเองให้ออกฤทธิ์ได้ (active) และคงไว้ซึ่งคุณสมบัติ 3 ประการ” คุณหมออวิกากล่าว

● Ascorbyl Glucoside (AA2G) เป็นอนุพันธ์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากการเติมโมเลกุลน้ำตาล ทำให้เกิดอนุพันธ์ที่มีความเสถียร สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ และ แปลงร่างเพื่อทำงานมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผิวได้ รวมถึงยังมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวคนทั่วไปมักอยู่ที่ 5.5 จึงช่วยลดโอกาสการเกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง และง่ายต่อการนำไปใช้ในสูตรการดูแลผิวที่หลากหลาย

● Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) เป็นอนุพันธ์ที่ถูกปรับโดยเติมโซเดียมเข้าไป “ทำให้อนุพันธ์มีความเสถียรมากขึ้น

ไม่ตายง่าย” แต่อนุพันธ์กลุ่มนี้ยังมีความอ่อนด้อยในการดูดซึมสู่ผิว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดัดแปลงโครงสร้างและออกฤทธิ์ของอนุพันธ์

● Ascorbyl 6-Palmitate เป็นกลุ่มอนุพันธ์ที่สามารถละลายในน้ำมันได้ดี ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพในการซึมสู่ผิวได้ดีตามไปด้วย แต่ยังอ่อนสมรรถนะในการแปลงร่างเพื่อทำงานมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลให้กับผิวได้

● 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (3OAA) เป็นอนุพันธ์ที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากให้การยอมรับและกล่าวว่าดีที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติ Magic 3 ที่ครบถ้วน มีค่า pH ที่ใกล้เคียงผิวคนทั่วไป สามารถละลายในน้ำมันได้ดีและซึมสู่ผิวได้ดี รวมถึงยังทนต่อสภาวะความร้อน และแสงได้ดี อีกด้วย

Description automatically generatedและนอกจากงานที่จัดขึ้นแล้ว สังเกตได้ว่าในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์สกินแคร์จำนวนมากในท้องตลาด ที่นำเทคโนโลยีและอนุพันธ์วิตามินซีต่างๆ มาใช้เพื่อตอบโจทย์และมอบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เดอมาแอคชัน พลัส บายวัตสัน โพเทนท์ ทริปเปิ้ล วิตามินซี คือ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีผสานคุณค่าจาก Vitamin C ทั้ง 3 อนุพันธุ์ ได้แก่ Ascorbic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid และ Ascorbyl Glucoside และยังมี Vitamin E เป็นส่วนผสมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นส่วนผสมคู่มิตรของ Vitamin C โดย Vitamin E จะเข้าไปช่วยคงประสิทธิภาพและช่วยปกป้อง Vitamin C จากการออกซิไดซ์นั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยี microcapsule หรือที่เรียกว่า เอนแคปซูเลชัน (encapsulation) มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการเคลือบอนุพันธ์ Vitamin C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยฤทธิ์ที่แสบร้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำปฏิกิริยากับผิวหนัง รวมถึงช่วยลดการทำปฏิกิริยากับแสง ออกซิเดชัน ตลอดจนช่วยยืดอายุการเก็บได้อีกด้วย

