RXV เสิร์ฟประสบการณ์เวลเนสกลางกรุง วอร์มอัพก่อนเปิดจริงปลายปี

หรือ

สถานที่พักผ่อนควบคู่การดูแลสุขภาพแห่งใหม่ใกล้กรุงฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyone’s Wellness จัดงาน

ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมือง ให้สายเฮลท์ตี้ไลฟ์สไตล์ได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีเหล่าคนรักสุขภาพมาร่วมงาน อาทิ แป้ง-อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ, แพร จากเพจ From fat to fit diaryy, ปลา จาก Tantansdiary, โบว์-ณชา จึงกานต์กุล, โบ-สุรัตนาวี ภัทรานุกุล พร้อมเหล่า pet lovers อย่าง เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย ที่มาพร้อม “น้องอูนิ” และ จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา กับน้องหมาคู่ใจ อย่าง “น้องขนมครก” และ “น้องขนมผิง”

โดยภายในงานมี Mini Community Market สะท้อนแนวคิด Wellness community เปิดช็อปให้เหล่าคนรักสุขภาพและ Pet lovers ได้ช้อปปิ้งพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุขภาพ สนุกๆ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็น Art of Nature เวิร์กชอปศิลปะบำบัด, Blend Press & Pause เวิร์กชอปทำเอสเซนเชียลออยล์ พร้อมค้นหาธาตุประจำตัว และ Creative Movement กิจกรรมออกกำลังกายแบบ Passive ที่ให้ทั้งความสนุก สร้างสรรค์ และได้สุขภาพดี รวมถึง Colour Up Your Bowl ลิ้มลองอาหารสุขภาพคอนเซ็ปต์ Rainbow food อาหารหลากสีเพื่อโภชนาการที่หลากหลาย

พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการปลายเดือนพฤศจิกายนนี้