“ต้น ธนษิต” ปลดปล่อยตัวตนความเป็น QUEER POP ผ่านเพลง “ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน”

เพลงนี้เล่าถึงการที่เราได้พบเจอประสบการณ์ ความรักมาหลายรูปแบบ มีทั้งสุข และเศร้าเสียใจ แต่ทุกๆ ประสบการณ์ต่างมีคุณค่า ที่สอนให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้น เนื้อเพลงมีความหมายบวก โดย ต้น นำเรื่องราวความรักของตัวเองที่ผ่านมา ส่งต่อให้ ข้าว Fellow Fellow เขียนออกมาเป็นเพลงและได้ เมฆ Machina รับหน้าที่โปรดิวซ์เซอร์ เกิดเป็นเพลง Pop จังหวะสนุก มีกลิ่นอายของดนตรี Electronic และ House อยู่ด้วย ทำให้เพลงนี้มีความเปรี้ยวขึ้น ฟังแล้วสนุกตามคอนเซปต์ใหม่ของ TON THANASITความพิเศษของเพลงนี้ คือความสดใสที่มากขึ้น ในหลากหลายมิติ ทั้งการร้องและเต้นที่ ต้น นำเสนอมุมของความเป็นศิลปินและตัวตน ที่แตกต่างไปจากเดิม มีสีสันและความสนุกสนานมากขึ้น และนอกจากความสนุกสนานแล้ว ต้น ยังต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของ LGBTQIA+ Community ใน MV ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศอะไร เราจะผ่านเรื่องแย่ๆ ไปด้วยกัน เราจะขอบคุณทุกสิ่งที่เคยใจร้ายกับเรา ปล่อยมันทิ้งไป เพื่อพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่า“ฝากแฟนๆ ติดตามผลงานเพลงนี้กันเยอะๆ มันเป็นเพลงที่ต้นชอบมากๆ และหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกัน MV นี้มันอ้างอิงมาจากส่วนหนึ่งในชีวิตของต้น และอยากให้มีพื้นที่สำหรับศิลปิน LGBT ในบ้านเราเยอะๆ ต้นอยากแสดงความเป็นตัวแทนของ LGBT community ผ่าน MV เพลงนี้ และที่สำคัญทุกคนจะได้เห็นต้นในลุกใหม่ ได้ฟัง sound ใหม่แบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยฟังจากต้นมาก่อน ฝากเพลง ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน ไว้ด้วยนะครับ”ติดตามชมมิวสิควิดีโอสนุกๆ- Thanks To You ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook: Ton Thanasit , Instagram : Ton Thanasit, Twitter : Ton Thanasit, TikTok : Ton Thanasit, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_entลิงค์ MV:https://www.youtube.com/watch?v=aHaqjVLG5kc