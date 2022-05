เอาใจทาสแมว ชวนมางาน Best Cats Of Thailand 2022

หากคุณเป็นทาสแมว ไม่ควรพลาด พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ สมาคมการค้าแมว (Best Cats Trade Association) จัดงาน Best Cats Of Thailand 2022 อีเว้นต์ที่รวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมว อีกทั้งเป็นงานที่รวมตัวของนักเพาะและผู้ที่สนใจแมวสายพันธุ์แท้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยไฮไลต์พิเศษพบกับ การประกวด WCF International Show ที่มีแมวสายพันธุ์แท้เข้าร่วมกว่า 150 ตัว ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมแมวโลก (WCF) มาร่วมตัดสินด้วย ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย

ใครเป็นทาสแมวสายเปย์ มาเลือกชม ช้อปสินค้า และบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร ในราคาสุดพิเศษ กิจกรรม Workshop D.I.Y. การทำของเล่นให้น้องเหมียวสุดรัก การให้ความรู้ในการดูแลแมวที่ถูกต้องพร้อมตรวจสุขภาพแมวฟรีกับสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกิจกรรมช่วยเหลือน้องแมวที่ถูกทอดทิ้ง โดยงานจะมีในวันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 โซนบิวตี้ แอนด์ เฮลท์ (Beauty & Health) ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel

เป็นช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดลดน้อยลง แต่สิ่งที่ตามมาจากสถานการณ์นี้ คือ เรื่องของภาวะ ลองโควิด ที่คนส่วนใหญ่อาจเจอปัญหาผมร่วงมากกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความเครียดทางกายและใจ ได้แก่การเจ็บป่วย มีไข้ ภาวะภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงในช่วงติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ อาจเป็นผลข้างเคียงจากยาและการรักษา การกักตัวเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะผมร่วงได้เช่นกัน ณ.ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้ว มักจะมีอาการผมร่วงที่ผิดปกติได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ - 2 เดือน งานนี้ คุณหมออร - พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ แห่ง Dr.Orn Medical Hair Center ฝากเคล็ดลับมาบอกว่าไม่ต้องตกใจ เพราะอาจเกิดขึ้นนานถึง 3-6 เดือน แต่ควรรับประทานวิตามินที่จำเป็นหรือเพียงพอ ส่วนในเคสทีเป็นรุนแรงผมร่วงหนัก สามารถปรึกษาคุณหมอได้ที่ Dr.Orn Medical Hair Center ซ.พหลโยธิน 22 หรือนัดหมายเพื่อปรึกษาได้ทาง 02-108-8500

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องน้ำระดับตำนาน ‘เซียงเพียวอิ๊ว’ ที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 60 ปี ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์เซียงเพียว ส่งมอบประสบการณ์สุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน จากรุ่นสู่รุ่น โดยมีผู้บริหารเบอร์แทรม ทายาทรุ่นที่ 3 นำโดย มีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการตลาด, หิรัญ แสงหิรัญ รองประธานบริหารด้านธุรกิจ และ หะริน แสงหิรัญ ผู้ช่วยประธานบริหารด้านระบบการจัดการ ลุยปั้นแบรนด์ ‘SIANGPURE Experience’ (เซียงเพียว เอ็กซ์เพียเรนซ์) พร้อมก้าวสู่ผู้นำประสบการณ์ Healthy Lifestyle เปิดสนาม SIANGPURE Tennis Club (เซียงเพียว เทนนิสคลับ) SIANGPURE Bike Park (เซียงเพียว ไบค์พาร์ค) เพื่อนักตีเทนนิสและนักปั่นจักรยาน บนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ซอยโยธินพัฒนา 3 เลียบทางด่วนรามอินทรา และ SIANGPURE Pumptrack (เซียงเพียว ปั๊มแทร็ค) สนามเซิร์ฟสเก็ตและจักรยานเสือภูเขาที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพและชื่นชอบการออกกำลังกาย

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสนามเทนนิส สนามปั่นจักรยาน หรือสนามปั๊มแทร็คของเซียงเพียว สามารถสอบถามและรับข้อมูลข่าวสารได้ที่ FB: Siangpure Experience , FB: Siangpure Pumptrack และทาง LINE: @Siangpure_exp

JKN18 ส่งโปรแกรมหนังดังฝั่งฮอลลีวู้ดและเอเชียคุณภาพดีให้กับผู้ชมทางบ้าน จัดเต็มความมันส์กระหึ่มทุกหน้าจอ 2 รายการภาพยนตร์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ชมต่อเนื่อง 2 เรื่องควบ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 13.50 น. กับรายการ BIG MOVIE และช่วงค่ำมันส์ไปกับที่สุดของหนังฮิตโปรแกรมยักษ์ ในรายการ SUPER MOVIE ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. ห้ามพลาดที่สุดของความบันเทิง มันเต็มอิ่มติดขอบจอทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

ประเดิมรายการ BIG MOVIE วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. เวลา 09.30 น. – 13.50 น. พบกับภาพยนตร์เรื่อง LIES AND ILLUSIONS ลวง ไล่ ล่า และภาพยนตร์เรื่อง UNDISPUTED2 ทมิฬกำปั้นทุบนรก 2

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. เวลา 09.30 น. – 13.50 น. พบกับเรื่อง STREETS OF BLOOD ตำรวจระห่ำกระชากปมโหด และเรื่อง THE CODE ผ่าแผนปล้น คนเหนือเมฆ

สำหรับรายการ SUPER MOVIE คอหนังเขย่าขวัญห้ามพลาด !! อย่างภาพยนตร์เรื่อง THE WICKER MAN สาปอาถรรพณ์ล่าสุดโลก นำแสดงโดย นิโคลัส เคจ, เอลเลน เบิร์นสตีน, เคท เบแฮม, ฟรานเซส คอนรอย, มอลลี่ย์ ปาร์คเกอร์, ลิลี่ โซเนียสกี้ กำกับการแสดงโดย นีบ ลาบุทต์ THE WICKER MAN ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ค. เวลา 21.00 น.

ซันคิสท์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ถั่วพิสทาชิโอ และเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ ภายใต้เครือเฮอริเทจ ร่วมเปิดงาน World Milk day วันดื่มนมโลก @ Big C บิ๊กซี…สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 บิ๊กซี พระราม 4 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดื่มนมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และสอดคล้องกับวันดื่มนมโลก ที่จะตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี

สุริยา มูลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ บริษัท เฮอริเทจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แบรนด์ซันคิสท์ กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาด Plant Base Milk มีอัตราการเติบโตขึ้น 3 เท่า แม้ขณะนี้จะกำลังเผชิญอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์คนรักสุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยผลิตภัณฑ์ซันคิสท์ เครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ เหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพที่ใส่ใจดูแลตัวเอง ทั้งนี้เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แพ้นมโค แพ้นมถั่วเหลือง หรือร่างกายไม่ย่อยน้ำตาลแลคโตส”

โดยภายในงานได้จัดตั้งบูธชวนชิมเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ แบรนด์ซันคิสท์ 3 รสชาติยอดฮิต ได้แก่ รสออริจินอล สูตรไม่เติมน้ำตาล และรสช็อกโกแลต มาคอยมอบความอร่อยให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านภายในศูนย์การค้าตลอดทั้งวัน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ซันคิสท์ น้ำนมพิสทาชิโอ ดื่มอร่อยได้ประโยชน์ทั้ง 5 รสชาติ ได้แก่ สูตรไม่เติมน้ำตาล รสออริจินอล รสชาไทย รสช็อกโกแลต และนมพิสทาชิโอ ผสมเนื้อกล้วยบดได้แล้ว ในขนาดกล่อง 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กล่อง/แพ็ค) ราคา 68 บาท และขนาด 946 มิลลิลิตร ราคา 109 บาท ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE Official: @Heritagethailand, Shopee: Heritage Official, Lazada และ JD Central: Heritage

