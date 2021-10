แรงจริง! “วอลโว่ คาร์” เปิดตัวโชว์รูม & ศูนย์บริการแห่งใหม่ บนถนนวิภาวดีรังสิต และเมืองพัทยา

แน่นอนว่าการเพิ่มโชว์รูมเช่นนี้ย่อมเกิดจากการที่ลูกค้าวอลโว่มีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในโซนธุรกิจหลักที่คับคั่งของกรุงเทพฯ อย่างถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเป็นถนนสายหลักของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการในจังหวัดชลบุรี ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการขยายธุรกิจของวอลโว่ให้สามารถรองรับลูกค้าในต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลักของประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทำให้มีผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์นำเข้าเกรดพรีเมียม โดยเฉพาะแบรนด์วอลโว่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จึงมองเห็นว่าการมีโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในภาคตะวันออกจะช่วยให้ลูกค้าวอลโว่ทั้งในชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเดินทางข้ามจังหวัดมีความยุ่งยากมากกว่าปกติ

โชว์รูมรถยนต์วอลโว่ จีที ออโต้ สาขาพัทยา ตั้งอยู่ในตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นำเสนอโชว์รูมพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร และศูนย์บริการซ่อมบำรุงครบวงจร ดำเนินงานโดยบริษัท จีที ออโต้ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรถยนต์แบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยมานานกว่า 22 ปี ปัจจุบัน บริหารงานศูนย์บริการวอลโว่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จีที ออโต้ วิทยุ โชว์รูมและศูนย์ซ่อมบำรุงมาตรฐาน VRE แห่งแรกบนถนนวิทยุ และจีที ออโต้ พัทยา ซึ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์ซ่อมบำรุงวอลโว่อย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออก

ส่วนโชว์รูมรถยนต์วอลโว่ พระนคร สวีดิช คาร์ สาขาวิภาวดีรังสิต เปิดตัวเพื่อรองรับลูกค้าวอลโว่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดำเนินงานโดย บริษัท พระนคร สวีดิช คาร์ จำกัด ในเครือพระนคร ออโตโมบิล ผู้ดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จึงได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงในกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์มานานกว่า 60 ปี และได้ก่อตั้งพระนคร สวีดิช คาร์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อดูแลบริหารโชว์รูมวอลโว่อย่างเป็นทางการ สำหรับการมอบบริการแก่ลูกค้าในโซนลาดพร้าว-วิภาวดีรังสิต

โชว์รูมวอลโว่ทั้งสองแห่งใหม่ได้รับการออกแบบตกแต่งภายใต้แนวคิด Volvo Retail Experience (VRE) อันเป็นดีไซน์ระดับซิกเนเจอร์ของศูนย์บริการวอลโว่ทั่วโลก มอบบรรยากาศที่หรูหราร่วมสมัย เรียบง่าย และภูมิฐานในสไตล์สแกนดิเนเวียน นำเสนอองค์ประกอบงานออกแบบสองขั้วที่ตรงข้ามกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกให้มีความเรียบหรูโฉบเฉี่ยวและเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา (Cool on the Outside) ในขณะที่การตกแต่งภายในกลับให้ความรู้สึกถึงการดูแลใส่ใจอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง (Warm on the Inside) โดยเฉพาะโซนไฮไลต์อย่าง Living Room ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อมอบความผ่อนคลาย พร้อมรับรองลูกค้าเสมือนบุคคลคนสำคัญได้ตลอดทั้งวัน