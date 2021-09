เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด 19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บจก.เอเชีย เอรา วัน นำโดย ภัคพงศ์ พัฒนมาศ รอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บจก.เอเชีย เอรา วัน ร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) 2,000 ชุด มูลค่า 353,100 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โดยมี นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ



***

กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าฯ จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่โรงงานแปรรูปไก่ ของ คาร์กิลล์มีทส์ ต.กระโทก อ.โชคชัย ตรวจสอบมาตรการคุมเข้มทั้งควบคุมการระบาด และป้องกันการติดเชื้อว่า เดินหน้าได้เป็นอย่างดี พนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานปลอดภัย ส่วนพนักงานที่ติดเชื้อก็ได้รับการรักษาทันที สภาพภายในโรงงานสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน



***

เจ้าแม่กิฟฟารีน “พ.ญ.นลินี ไพบูลย์” กวาด 3 รางวัลยอดเยี่ยมเบาๆ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2564 ประเภท Best of the Best จาก สนง.คณะกรรมการอาหารและยา และรางวัลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 รวมถึงรางวัลผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย