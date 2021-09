บิวตี้ เจมส์ รังสรรค์ 12 เครื่องประดับ สื่อถึงการท่องเที่ยวต่างแดน

1. The Positive Energy สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน พลอยประดับเพชร ตัวแทนของไอซ์แลนด์ ดินแดนแห่งพลังงานออโรร่า หรือพลังงานแสงเหนือ ที่มีความสวยงามเปรียบเสมือนแสงแห่งพลังงานบวก

2. The Lover เข็มกลัดพลอยประดับเพชรรูปนกฟลามิงโก้ สัญลักษณ์ของสวนนกฟลามิงโก้ แห่งลาสเวกัส อเมริกา โดยฟลามิงโก้สื่อถึงความรัก ความอบอุ่น

3.The Land Of Safari แหวนและเข็มกลัดพลอยประดับเพชร ตัวแทนของแอฟริกา ดินแดนแห่งซาฟารี ออกแบบมาเป็นรูปสัตว์ สื่อถึงความแข็งแกร่งและความโชคดี

4. The Jewel Of Bharat สร้อยคอพลอยประดับเพชร ที่นำความศรัทธาและความเชื่อในความหมายของพลอย มาตกแต่งลวดลายอักขระ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของอินเดีย

5. The Heritage Of Gems เข็มกลัดพลอยประดับเพชร ตัวแทนเรื่องราวของบรูไน ดินแดนแห่งความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ สื่อถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย ที่มีพร้อมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6. The Elegance Of Egypt สร้อยคอพลอยประดับเพชร แรงบันดาลใจจากหญิงสาวในตำนานของอียิปต์ ที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา พลอยสีต่างๆ ถูกนำมาร้อยเรียงเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง

7. The Colour Of Brazil สร้อยคอพลอยประดับเพชร ตัวแทนของ ความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาตินานาพรรณ สีฟ้าครามของท้องทะเล แสงแดดอันอบอุ่น และสายลมที่พริ้วไหว สะท้อนถึงความสดใส รื่นเริงของบราซิล

8. The City Of Love กระเป๋าทองคำ และปลอกลิปสติกประดับเพชร ตัวแทนของปารีส มหานครแห่งรัก เมืองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของน้ำหอมและเครื่องสำอาง

9. Dance Of The Butterfly สร้อยคอพลอยประดับเพชร ที่ดึงความเชื่อของญี่ปุ่นเกี่ยวกับผีเสื้อ สัญลักษณ์ของการเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยสาว บอกเล่าเรื่องราวความสุข ความร่าเริงและความสนุกสนาน

10. The Rising Dragon เข็มกลัดพลอยประดับเพชร ประเทศจีน “ดินแดนมังกร” ตามคติจีนเชื่อว่ามังกรคือตัวแทนของเทพเจ้า สัญลักษณ์ความเป็นมงคล เสริมโชคลาภ มั่งคั่ง และร่ำรวย

11. The State Of Yaching เรือพลอยประดับเพชร ตัวแทนสวีเดน โดย พิพิธภัณฑ์เรือ สวีเดน ถือเป็นดินแดนแห่งท้องทะเลอันสวยงามและมีชื่อเสียงในการสร้างเรือเดินสมุทร

12. The Treasure Of Siam สร้อยคอ กำไล และเข็มกลัดพลอยประดับเพชร เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตัวแทนของความเจริญรุ่งเรือง อัตลักษณ์ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้คงอยู่คู่ชาติไทย

ชมความสวยงามของ 12 เครื่องประดับได้ในงาน Beauty gems all around the world ถึงวันที่ 15 ก.ย. 64 ณ The Event Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม