GIT เดินหน้าโครงการประกวดอออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 หนุนนักออกแบบ-ธุรกิจสู้โควิด

กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในปี ๒๐๒๐ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต การค้า หรือการขนส่งสินค้า ต้องหยุดชะงักลง กระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในวงกว้าง อย่างไรก็ดี ขณะนี้หลายประเทศเริ่มได้รับวัคซีนโควิดแล้ว ทำให้เศรษฐกิจโลกทยอยเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับด้วยการจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 หรือ GIT’s ๑๕th World Jewelry Design Award ๒๐๒๑เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ เป็นปีที่ ๑๕ แล้ว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบและสนใจ ได้มีเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือและเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมีมาตรฐานสากล โดยปีนี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกวดมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร การตัดสิน การประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งการโหวตผลงานยอดนิยม (Popular Vote)สำหรับหัวข้อการประกวดภายใต้แนวคิด "Intergeneration Jewelry" - jewelry for every generation เปิดกว้างให้นักออกแบบได้สร้างสรรค์ผลงานเต็มที่ โดยจะเห็นได้จากผลงานที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ที่มีการนำวัสดุและเทคนิคใหม่ๆ มากมายมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และหลายชิ้นงานก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องประดับ และวางจำหน่ายได้จริง เพียงแค่ลด และตัดทอนบางส่วนเท่านั้น ซึ่งตรงกับแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อทุกคน (Design for all) ที่เครื่องประดับนี้ได้หล่อหลอมและรังสรรค์ก้าวข้ามข้อจำกัดคนในแต่ละเจเนอเรชั่น และสวมใส่ได้ทุกช่วงวัย นอกจากนี้ สถาบันยังได้นำผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาจัดแสดงในรูปแบบของ Art Gallery Online พร้อมกับได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาในหัวข้อ Intergeneration Jewelry – Jewelry for every generation เครื่องประดับที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของเจเนอเรชั่น ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจผ่านการออกแบบในปีนี้ มีนักออกแบบจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดรวม ๔๐๒ ชิ้นงาน จาก ๒๗ ประเทศ โดยมีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานมาร่วมประกวดเป็นจำนวนมากถึง ๒๓๘ ชิ้นงาน และจากประเทศไทย ๑๖๔ ผลงาน โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ ซึ่งผู้ชนะรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร-ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งนี้ สถาบัน ร่วมกับพันธมิตรได้นำแบบวาดเครื่องประดับที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน ๔ แบบ ไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และทำการตัดสินไปเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ที่ผ่านมา โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ ๑๕ พร้อม และจัดแสดงนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณ Life Style Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเชื่อได้ว่าผู้ที่เข้าไปชมงานในวันนั้นจะต้องประทับใจกับผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมประกวด และผลงานเครื่องประดับที่นำมาจัดแสดงอย่างแน่นอน โดยสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.gitwjda.com“ในปีนี้เรามีผู้ที่ตระหนัก และเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก อาทิ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด บริษัท มาร์เวลจิวเวลรี่ จำกัด บริษัท คาเล็ทต้า จิวเวลรี่ จำกัด บริษัท เทวิกา จิวเวลรี่ จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัทเทรเชอร์ โปรดัก มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น บริษัท พญาจิวเวลรี่ จำกัด และ ห้างเพชรหลี่เสง (LS Jewelry Group)”“เราหวังว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้ทัดเทียมกับนักออกแบบระดับโลก ให้สมกับการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย