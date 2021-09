ไม่ไหวแล้ว! 'กอล์ฟ-ณชนก รัตนทารส' เจ้าพ่อวงการร้านอาหาร ยื่น 3 ประเด็นเรียกร้องถึงรัฐบาล

โดยโพสเดือดมีใจความว่า " 3 ประเด็นเรียกร้องถามหาโยบายรัฐบาล ฉีดครบ70-80% จะเปิดปกติได้รึยัง??...ถึงเวลานี้ เชื่อว่าหลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบกันแกือบทุกๆ ร้าน จากนโยบายสั่งปิด สั่งเปิด ธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม และ ร้านบริการต่างๆ

อยากให้รัฐฟังเสียงจากฝั่งผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอเรียกร้องให้มีการออกนโยบายและนำออกมาปฏิบัติอย่างชัดเจนและโปร่งใส..

.. ว่าด้วยคำขอข้อที่ 1. Set D-Day 1 พ.ย. **ยิ่งฉีดมาก ยิ่งฟื้นตัวเร็ว** รัฐบาลต้องออกนโยบายชี้แจงแผนระยะยาวให้ชัดเจน เพื่อผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ และธุรกิจการบริการทั้งระบบสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยจะต้องไม่สั่งปิดกิจการอีก เพราะทั้งทุกภาคส่วน ทุกธุรกิจนั้น ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแผนคำสั่งเปิดๆ ปิดๆ อีกทั้งรัฐต้องจัดหาวัคซีนคุณภาพและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศในทุกกลุ่มอาชีพให้แก่เมืองสำคัญ เมืองท่องเที่ยว เพื่อจะได้เปิดเมืองเดินหน้าต่อตามตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น อเมริกายุโรป โดยยึดหลักปฏิบัติ Post Pandemic New Normal

คำขอข้อที่ 2. จ่อปลดล็อก พ.ย. นี้ 'No More Lock Down after Nov 1'รัฐต้องไม่กลับมา Lock Down สั่งปิดอีก เมื่อยอดจำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน ครอบคลุมครบ70-80% รัฐต้องห้ามสั่งล็อกดาวน์อีก!

สาเหตุหลัก..หากรัฐยังอุดรอยรั่วหลังบ้านไม่ได้ ทั้ง แรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้าประเทศรายวันตามเขตชายแดน ผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งสาเหตุของผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ล้วนมาจากแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ลามไปถึง โรงงาน ตลาด โดยไม่ใช่มาจากสถานบันเทิง สถานบริการ หรือห้างสรรพสินค้า เท่านั้น

คำขอข้อที่ 3. สายป่านจะขาดแล้ว...เสนอรัฐพิจารณา..ยื่นแนวทางเยียวยาผู้ประกอบการจากประกันสังคม กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ยื่นขอมาตราการช่วยเหลือจากประกันสังคมในการเยียวยาผู้ประกอบการ / นายจ้าง เพื่อต่ออายุธุรกิจให้ไปต่อได้ โดยขอนำเงินสมทบ 30% ในส่วนของนายจ้างที่เคยจ่ายให้กับประกันสังคม นำมาเพื่อเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ โดยเป็นไปในลักษณะของการกู้ยืม

ในส่วนนี้ หลังจากนั้น ขอให้นัดประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

..ด้วยความเคารพ..

เรากำลังจะอดตาย"

ยื่นข้อเรียกร้องชัดเจนอย่างนี้แล้ว ก็ต้องรอดูการแก้ปัญหาของรัฐต่อไป...ที่แน่ๆ เราได้แต่เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปในสักวันหนึ่ง สู้ๆ ค่ะ

