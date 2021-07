หลายเรื่องเกี่ยวกับ ‘อีลอน มัสก์’ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

รู้จักกันดีในหน้าที่การงานของ

ที่บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำ เทสลา รวมทั้ง โปรเจ็กต์ทางอวกาศของเขากับสเปซเอ็กซ์ ที่ได้ร่วมงานกับองค์การนาซาของสหรัฐ โดยเฉพาะการปลุกกระแสการเดินทางไปดาวอังคาร ฝันว่านั่นคือโลกใบใหม่อันเป็นความหวังของมนุษยชาติ แต่ก็ (น่าจะ) มีอีกหลายๆ เรื่องจริงเกี่ยวกับตัวของซีอีโอเทสลา วัย 50 ที่พวกเรายังไม่เคยรู้

1.อีลอน บุตรชายของ เมย์ มัสก์ นางแบบและนักโภชนาการ กับ แอร์โรล มัสก์ วิศกรไฟฟ้า เกิดที่เมืองพรีทอเรีย ของแอฟริกาใต้ เมื่อปี 1971 ก่อนจะย้ายครอบครัวมาอยู่แคนาดาตอนอีลอนอายุ 17 ปี เขาจึงมี 3 สัญชาติ คือ แอฟริกาใต้ แคนาดา และอเมริกัน ซึ่งขณะนี้มีถิ่นพำนักอยู่ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย

2.ซีอีโอเทสลาไม่ได้มีวัยเด็กที่สดใส เขาและน้องชาย คิมบัล มัสก์ ถูกพ่อเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวด และบ่อยครั้งที่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนชายล้วนรังแก

3.สมาชิกครอบครัวมัสก์เล่าว่า อีลอนอ่านสารานุกรม บริทานิกาจบทุกเล่มตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เริ่มเรียนการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 12 และได้สร้างสรรค์วิดีโอเกม บลาสตาร์ ออกมาจนขายได้ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

4.สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย อีลอนและรูมเมท อะเดโอ เรสซี แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ด้วยการแปลงโฉมบ้านเช่าของพวกเขาให้กลายเป็นไนท์คลับ เพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเช่าบ้าน ซึ่ง อีลอน ไม่ใช่เด็กหนุ่มสายปาร์ตี้ หลายครั้งที่เปิดบ้านเสร็จเขาก็หายตัวไป ให้อะเดโอดูแลลูกค้า 500 คนเพียงคนเดียว ขณะที่ตัวเองแอบอยู่ในห้องเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์

5.อีลอน มัสก์ ก่อตั้งบริษัทแรกของเขา ซิปทู ร่วมกับน้องชายในปี 1995 นำเสนอซอฟต์แวร์แนะนำเส้นทางและจุดสำคัญตามเมืองต่างๆ โดยสามารถขายให้บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ไปมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ในปี 1999 ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของอีลอนถึง 22 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่ยังหนุ่ม

6.ถ้าหากว่าไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆ อีลอน อยากตั้งชื่อบริษัทรถยนต์พลังไฟฟ้าของเขาว่า บริษัท ฟาราเดย์ ตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ไมเคิล ฟาราเดย์ ผู้ค้นพบทฤษฎีกำเนิดไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก แต่จะว่าไป เทสลา ก็ฟังดูดีแหละ

7.‘Iron Man’ ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ มีต้นแบบมาจาก อีลอน มัสก์ โดยเฉพาะบทบาท โทนี สตาร์ก ของโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ที่ขอให้ผู้กำกับของเรื่อง อย่าง จอน ฟาฟโร นัดพบกับอีลอน เพื่อพูดคุยกับเขา ก่อนกำกับให้โรเบิร์ตสวมวิญญาณของอีลอนเข้าไป

8.อีลอนแต่งงานมาแล้ว 3 ครั้ง กับผู้หญิง 2 คน — แต่งภรรยาคนแรก จัสติน วิลสัน ที่มหาวิทยาลัยควีนส์ ในออนทาริโอ แคนาดา ในปี 2000 ก่อนจะหย่าขาดจากกันในปี 2008 ซึ่งหลังจากนั้นเขาหันมาคบหากับนักแสดง ทาลูลาห์ ไรลีย์ ในที่สุดก็แต่งงานกันในปี 2010 และหย่าในอีก 2 ปีต่อมา ก่อนจะกลับมาแต่งกันใหม่ในปี 2013 และหย่าอีกรอบในปี 2016 จากนั้นเขาก็มีข่าวว่าเดทกับคนนั้นที คนนี้ที รวมทั้ง แอมเบอร์ เฮิร์ด อดีตภรรยาจอห์นนี เดปป์ ด้วย ล่าสุด อีลอนเพิ่งมีลูกกับนักดนตรีสาว ไกรม์

9.ในปี 2010 ซีอีโอเทสลา ทดลองปล่อยกระสวยอวกาศ ดรากอน ของเขาสู่อวกาศ เขาเล่าให้นักข่าวฟังว่า ทำเพื่อสดุดีบทบาทของจอห์น คลีส จากหนังตลกเรื่อง Monty Python’s Flying Circus โดยได้โปรแกรมข้อความ “อย่าแตกตื่น!” จากหนังสือ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ไปในกระสวยอวกาศ เผื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาเจอ “ผมมักจะป้อนข้อความใส่ไปในยานอวกาศของผมเสมอ ไม่แน่ว่าวันหนึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างก็ได้” อีลอนกล่าว

10.ในวัย 50 อีกลอนก่อตั้งบริษัทของตัวเองมาแล้ว 9 แห่ง ตั้งแต่ ซิปทู, เพย์พัล (เอ็กซ์ดอตคอม), เดอะ มัสก์ ฟาวเดชัน, สเปซเอ็กซ์, เทสลา, โซลาร์ซิตี, โอเพนเอไอ, นิวราลิงก์, เดอะ บอริง คอมพานี และธัด