ฮือฮา! มีคนลงชื่อไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนห้าม “เจฟฟ์ เบโซส” เจ้าของแอมะซอน กลับสู่พื้นโลก

บิสซิเนส อินไซเดอร์ สื่อธุรกิจรายงานเมื่อวานนี้(21 มิ.ย)ว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) เจ้าของแอมะซอนและบริษัทสำรวจอวกาศ บลู ออริจิน (Blue Origin) ประกาศข่าวการเดินทางไปอวกาศของจรวดนิว เชพพาร์ด(New Shepard rocket)ของมนุษย์เที่ยวแรกที่ตัวเขาและน้องชาย มาร์ค เบโซส(Mark Bezos) และเพื่อนร่วมเดินทางคนอื่นจะขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 20 ก.คเพื่อเปิดศักราชธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศของตัวเองแต่ทว่า 3 วันหลังการประกาศข่าวของเบโซสพบว่ามีคนแอบตั้งคำร้องออนไลน์ทันทีเรียกร้องให้ผู้ร่วมอุดมการณ์ร่วมลงชื่อโดยมีเป้าหมายเพื่อ “ห้ามเจฟฟ์ เบโซสเดินทางกลับคืนสู่พื้นโลก” โดยคำร้องออนไลน์ 2 ชิ้นนั้นประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสามารถรวบรวมรายชื่อได้เป็นจำนวนมากภายในแค่ 10 วันเท่านั้นโดยเว็บไซต์ Change.org โดยมีคำร้อง Do not allow Jeff Bezos to return to Earth หรือ ห้ามเจฟฟ์ เบโซส กลับสู่โลก ล่าสุดวันนี้(21)พบว่ามีคนร่วมชื่อไปแล้ว 43,149 คนและจะยังคงเพิ่มไปเรื่อยโดยบนคนร้องผู้เริ่มต้นแนวคิดระบุถึงเหตุผลการรณรงค์ว่า “มหาเศรษฐีพันล้าน...ไม่สมควรที่จะมีอยู่ในโลก หรือในอวกาศ แต่คนเหล่านี้สมควรที่จะตัดสินใจหลังจากนั้นว่าพวกเขาสมควรที่จะอยู่ที่นั่น”สื่อธุรกิจชี้ว่า มีบางคนที่ร่วมการลงชื่อกล่าวแสดงความเห็นว่า “การกลับสู่พื้นโลกนั้นถือเป็นอภิสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ” และอีกบางส่วนกล่าวว่า “โลกไม่ต้องการคนเช่น เจฟฟ์ บิล และอีลอน” โดยอ้างอิงไปถึงเจฟฟ์ เบโซส บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ และอีลอน มัสค์ เจ้าของบริษัทเทสลาส่วนคำร้องที่ 2 ชื่อ “Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth” หรือ คำร้องไม่อนุญาตให้เจฟฟ์ เบโซส กลับคืนสู่พื้นโลก ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ Change.org เช่นเดียวกัน ล่าสุดพบว่ามีผู้ร่วมลงรายชื่อไปแล้ว 20,073 คนโดยคำร้องทั้งสองต้องการที่จะให้มีจำนวนรายชื่อร่วมตั้งแต่ 25,000 คน ไปถึง 50,000 คนเป็นเป้าหมายที่จะทำให้กลายเป็นคำร้องออนไลน์ที่มีคนเข้าร่วมการรณรงค์มากที่สุดการเดินทางของเบโซสไปยังอวกาศจะใช้เวลา 11 นาที ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางจะเป็นผู้ชนะจากการประมูลที่นั่งที่ต้องจ่าย 28 ล้านดอลลาร์เพื่อไปให้ถึงเส้นคาร์แมน (Karman Line)เป็นเส้นสีฟ้าบางๆที่เกิดมาจากความพยายามในการแบ่งขอบเขตระหว่างชั้นชั้นบรรยากาศโลกและอวกาศ ห่างจากพื้นผิวโลกไปราว 100 กิโลเมตรคนทั้งหมดจะนั่งในกระสวยอวกาศที่ติดอยู่ด้านบนสุดของจรวดนิว เชพพาร์ด โดยกระสวยอวกาศถูกออกแบบมาให้แยกตัวจากบูสเตอร์(booster)และเดินทางกลับเข้าชั้นบรรยากาศโลก และกลับเข้าสู่พื้นโลกอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากร่มชูชีพ โดยรายชื่อรวม 2 คำร้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 63,222 คนตามที่ MGRออนไลน์ เห็น เพิ่มจากจำนวน 56,000 คนในการรายงานของบิสซิเนส อินไซเดอร์