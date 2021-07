"เดลฟีน อาร์โนลต์" แห่งบริษัทกลุ่ม Louis Vuitton สตรีที่รวยที่สุดในโลก

แอลวีเอ็มเอช เป็นแฟชันเฮาส์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก รวมทั้งยังมีไลน์นาฬิกาสุดหรู และไฮเอนด์จิวเวลรี รวมถึง ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำระดับโลก แม้ว่า แบร์กนารด์ ผู้เป็นพ่อจะนั่งแทนบริหารอยู่เป็นหลัก ทว่า เริ่มให้ลูกๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกสาวคนโต อย่างเดลฟีน อาร์โนลต์ หรือน้องชาย อองตวน อาร์โนลต์

สำหรับ เดลฟีน จบการศึกษาจากโรงเรียนบริหารธุกิจชื่อดังในเมืองลิลล์ ก่อนจะไปศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ในกรุงลอนดอน พอเรียนจบเธอไปเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท แมคเคนซีย์ แอนด์ โค ในกรุงปารีส ก่อนที่จะกลับไปช่วยธุรกิจหมื่นล้านของครอบครัว

ตอนแรกที่เริ่มงาน ณ แอลวีเอ็มเอช เดลฟีน ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า ภายใต้การดูแลของ จอห์น กัลลิอาโน เธอใช้เวลา 1 ปี ในการได้โปรโมทเป็นรองกรรมการผู้จัดการแบรนด์ คริสเตียน ดิออร์ กูตูร์

เดลฟีน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม-สรรหาดีไซเนอร์ผู้มากพรสวรรค์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งหลายๆ คนที่เธอค้นพบ ต่างก็สามารถสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรมแฟชันได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ราฟ ซิมมอนส์ ที่ปัจจุบันกลายเป็นหัวเรือใหญ่ของปราดา หรือนิโกลาส์ แกสกีแยร์ แห่งลุยส์ วิตตองเอง

นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้ค้นพบเพชรในหมู่ดีไซเนอร์ อย่าง มารีน แซร์ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรงชาวฝรั่งเศส ที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบของบียอนเซ อะเดล ไคลี เจนเนอร์ รวมทั้งกลุ่มแบล็กพิงค์ อีกด้วย

เดลฟีน ได้ออกแคมเปญแจกรางวัล แอลวีเอ็มเอช ไพรซ์ ฟอร์ ยัง ดีไซเนอร์ส การประกวดออกแบบแฟชันที่มีเงินรางวัลสูงถึง 3 แสนยูโร เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆ

“ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชัน เราคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำ ดีไซเนอร์พวกนี้คืออนาคตของแฟชัน”

ทายาทลุยส์ วิตตอง เคยแต่งงานกับ อเลสซานโดร วาลลาริโน กานชา ทายาทอาณาจักรไวน์ของอิตาลี ในปี 2005 ซึ่งนับเป็นการแต่งงานแห่งปีที่จัดกันในโบสถ์แซงต์-ฌอง-บัปติสต์ เดอ บาซาส ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ ณ ปราสาท ชาโต ดีเควียม ในบอร์กโดซ์ ที่ประดับประดาด้วยดอกกุหลาบสีขาว มากกว่า 5,000 ดอก

ทว่า ชีวิตแต่งงานของพวกเขาจบลงในปี 2010 ปัจจุบัน เดลฟีน อยู่กับมหาเศรษฐีนักลงทุนด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมชาวฝรั่งเศส ซาวีเยร์ นีล และมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน

สินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง ได้แก่ Berluti, Celine, Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moynat, Patou, Rimowa และ Stella McCartney

สินค้าผลิตภัณฑ์น้ำหอมและเครื่องสำอาง ได้แก่ Acqua di Parma, Benefit Cosmetics, Cha Ling, Fresh, Givenchy Parfums, Guerlain, Kendo Brands, BITE Beauty, Fenty Beauty by Rihanna, Marc Jacobs Beauty, KVD Vegan Beauty (formerly Kat Von D Beauty), OleHenriksen, Kenzo Parfums, Maison Francis Kurkdjian, Make Up For Ever, Parfums Christian Dior และ Perfumes Loewe

สินค้านาฬิกาและเครื่องประดับ ได้แก่ Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot, TAG Heuer, Tiffany & Co. และZenith

ร้านค้าย่อย ได้แก่ DFS, La Grande Epicerie, La Samaritaine, Le Bon Marché, Sephora และ Starboard Cruise Services

สินค้าไวน์และแอลกอฮอล์ ได้แก่ Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac (50%), Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château Cheval Blanc, Chateau d'Esclans, Château d'Yquem, Chateau du Galoupet, Cloudy Bay, Colgin, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Whistlepig (Minority stake) และ Woodinville