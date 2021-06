รวมดาว "แวกส์" ยูโร 2020 เมียใครแซ่บสุดให้คะแนนกันได้เลย!

กำลังแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่ม นอกจากผลการแข่งขันที่สร้างความบันเทิงให้คนรักกีฬาแล้ว สีสันข้างสนามก็น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะบรรดาเมียๆ แฟนๆ ของนักฟุตบอล หรือ

ที่แต่ละคนความสวยเซ็กซี่กินกันไม่ลงจริงๆ

คู่หมั้นสาวสวยของ มาร์โก แวร์รัตติ กองกลางทีมชาติอิตาลี เธอเป็นนางแบบชาวฝรั่งเศส ที่พบรักกับนักบอลอิตาลีที่งานแข่งรถกรังค์ปรีซ์ในโมนาโก ในปี 2019 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่มาร์โกเพิ่งหย่าร้างจากอดีตภรรยา ลอรา ซาซซารา ทั้งคู่วางแผนจะแต่งงานกันหลังนักฟุตบอลหนุ่มรับใช้ชาติในยูโร 2020 เสร็จสิ้น

ภริยาของสตีเวน ซูเบอร์ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ อดีตนางงามสวิสมีชื่อเล่นๆ ว่า มีร่า เคยยึดอาชีพสตันต์หญิง และได้แสดงแทนตัวเอกในซีรีส์อเมริกัน Limitless นอกจากนี้ เธอยังเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าขายทางออนไลน์ในเบลเกรด ล่าสุดยังมีรายการพอดแคสต์ Road To Success By Mira ให้ไปดาวน์โหลดฟังได้ในสปอตติฟาย และพอดแคสต์ Spielerfrauen On Air (ในภาษาเยอรมัน หมายถึง แวกส์) เล่าเรื่องชีวิตภรรยานักฟุตบอลด้วย

ภรรยา โอเลคซานเดอร์ ซินเชนโก ทีมชาติยูเครน ด้วยหน้าที่พิธีกรรายการกีฬาฟุตบอลแห่งชาติยูเครน ทำให้โคจรมาพบกับสามีนักฟุตบอล ซึ่งโอเลคซานเดอร์ได้ขอแต่งงานกันที่สนามกีฬาโอลิมปิคในกรุงเคียฟด้วย

โอเลคซานเดอร์ เคยต้องขอโทษขอโพย เปป กวาดิโอลา ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี ของเขาอย่างยกใหญ่ หลังจาก วลาดา ที่ตอนนั้นเป็นคู่หมั้นของเขา ออกมาวิจารณ์ว่า ที่ต้องแพ้ทีมลียงในแชมเปียนส์ลีคเพราะแผนทำทีมห่วยๆ ของ เปป ล้วนๆ โดยเขาบอกว่า ผู้จัดการแมนฯ ซิตี้ ยังไม่หายโกรธจนถึงทุกวันนี้

ภริยา วอยเชค เซสนี ทีมชาติโปแลนด์ เป็นนักร้อง/นักแสดงดังชาวโปลิช ทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่ปี 2013 ก่อนจะแต่งงานกันในปี 2016

มารีนาเกิดในยูเครน แต่ย้ายมาโปแลนด์ตั้งแต่ 2 ขวบ เข้าวงการบันเทิงด้วยการประกวดร้องเพลง ในรายการจูเนียร์ ยูโรวิชัน ปี 2003 จนได้เป็นนักร้องที่มีซิงเกิลฮิตในโปแลนด์ อย่าง Glam Pop โดยมี Warstwy ที่เพิ่งออกมาในเดือนธันวาคม 2020 เป็นอัลบัมล่าสุด

อีเนส อูนัล สามีศูนย์หน้าชาวตุรกี ส่งเข้าประกวด หลังจากแต่งงานกันในปี 2019 ทั้งคู่เพิ่งมีทายาทเป็นลูกสาว ลีลา เอลลา เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยปกติ ลิซาและอีเนส ใช้ชีวิตอยู่ในเกตาเฟ ทางใต้ของมาดริด ที่นักฟุตบอลเติร์กค้าแข้งอยู่ ลิซาเป็น ‘แวก’ ในฝัน ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตหรูหราเดินทางท่องเที่ยวตามไปเป็นกำลังใจให้สามีแข่งกีฬาสวยๆ จ้า

แฟนสาวของ แจ๊ค เฮนดรี แห่งทีมชาติสกอตแลนด์ เป็นสาวน้อยวัย 22 เพิ่งจบศึกษาด้านปรัชญา จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม และเพิ่งเริ่มอาชีพนางแบบอินฟลูเอนเซอร์ สังกัด มิวส์ เอเยนซี เลยมีเวลาว่างเยอะ ที่จะคอยตามเชียร์ฟนหนุ่มนักฟุตบอลที่ขอบสนาม

นักร้องที่โด่งดังมาจากรายการเรียลิตีโชว์ โอเปราซิออน ตริอุนโฟ ก่อนจะมี Despierta ซิงเกิลติดชาร์ตเพลงฮิตของสเปน และ 7 อัลบัมดัง

เอดูร์เน ยังเคยเข้าประกวดรายการยูโรวิชัน และเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ตอนนี้เธอเป็นกรรมการตัดสินร้องเพลงของ บริเทนส์ กอต ทาเลนต์ ภาคภาษาสเปน เธอแต่งงานกับ ดาบิด เด แฮ ผู้รักษาประตูทีมชาติสเปน หลังเริ่มคบหากันมาตั้งแต่ปี 2011

ซาราห์-มาร์โก อาร์เนาโตวิช เจ้าของฉายา ‘พอช & เบค แห่งออสเตรีย’ เพราะว่า เธอชอบโชว์ออฟความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่หลังๆ พอโดนวิพากษ์วิจารณ์มากๆ ทำให้เพลาๆ ลงไปเยอะ ซาราห์ ตามติดแฟนหนุ่มนักฟุตบอลไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นมิลาน ลอนดอน และตอนนี้ที่ มาร์โก มาค้าแข้งที่เซียงไฮ้

หลังไปเป็นกำลังใจถึงขอบสนาม ให้ แอนเดรส คริสเตียนเซน นักฟุตบอลชาวเดนมาร์ก ที่เล่นให้เชลซีคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีคสำเร็จแล้ว คัตริน ก็หวังว่าแฟนหนุ่มจะทำได้ดีในยูโร 2020 กับทีมชาติด้วย

นางแบบอินฟลูเอนเซอร์ชาวดัตช์ ย้ายมาอยู่ในแฟลตหรูกลางกรุงลอนดอนกับแฟนหนุ่ม แต่ชีวิตของเธอมักจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ลอสแองเจลิส โปรตุเกส และดูไบ แต่สัปดาห์นี้ต้องกลับไปเชียร์บอลที่เดนมาร์ก

ดีไซเนอร์สาวที่เลื่อนชั้นจากเพื่อนวันเด็ก แฟนสาว จนกลายเป็นภรรยาของ อูโก ยอริส ผู้รักษาประตู/กัปตัน ทีมชาติฝรั่งเศส เธอเป็นเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าเด็กไฮเอนด์ มาแนจ ออง ซูกร์ ที่เป็นที่ชื่นชอบของดาราฮอลลีวูด

แฟนสาวของ รีส เจมส์ กองหลังทีมชาติอังกฤษ ไม่ใช่แค่สาวสวยผมบลอนด์ นอกจากเพิ่งเรียนจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรอยัล โฮลโลเวย์แล้ว เธอยังยึดอาชีพนางแบบเป็นงานอดิเรกอีกด้วย

เควิน เดอ บรอยน่า นักฟุตบอลทีมชาติเบลเยียม รู้จักกับภรรยาในอนาคตของเขา หลังจากที่เธอมากดไลค์เขาในทวิตเตอร์ ตอนนั้นเขาถูกยืมตัวไปเล่นให้แวร์เดอร์ เบรเมน ในเยอรมนี และมีผู้ติดตามแค่ไม่กี่พันคน

“ผมทวีตเกี่ยวกับเกมฟุตบอล แล้วสาวสวยคนนี้ก็มากดไลค์ เพื่อนผมเป็นคนบอกว่า ผมน่าจะตอบข้อความเธอนะ เธอสวยดี!”

ตอนที่ส่งข้อความโต้ตอบกันไปมา มิเชล เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาสเซลท์ คุยกันอยู่หลายเดือน กว่าจะได้พบกันตัวเป็นๆ และแต่งงานกันในปี 2017

นางแบบสาว อดีตนางงามเชก ภรรยาของ พาเวล คาเดราเบค ไม่ใช่คนอื่นคนไกลในวงการฟุตบอล หลังจากคว้ามงกุฏมิสเชก ในปี 2012 เธอก็ได้งานเป็นพิธีกรรายการกีฬาของเชก เทเรซาบรรยายเกี่ยวกับตัวเองในอินสตาแกรมว่าเป็น ‘ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์บนส้นสูง’

รู้จักกันในนาม ‘ชากีร่าแห่งโครเอเชีย’ ภรรยาของกองกลางทีมโครเอเชีย มัตเตโอ โควาชิช โดยทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ณ บ้านเกิดในกรุงซาเกร็บ

อิซาเบล ศึกษาจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซาเกร็บ เธอเป็นเจ้าของธุรกิจ ลูนีลู ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทำร่วมกับน้องสาว อิวานา ลูชิช ในปี 2015

แฟนสาวของ อัลบิน เอคดัล ทีมชาติสวีเดนที่คบหากันมานานกว่า 10 ปี แม้ว่าจะต้องไปๆ มาๆ ระหว่างอิตาลี ที่อัลบิน ค้าแข้งอยู่ในซามโดเดรีย และสวีเดน ที่คามิลลาทำงานอยู่ ก็ตาม

พอลุส อรายูริ นักฟุตบอลทีมชาติฟินแลนด์ อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโร 2020 นี้ แต่ โยฮันนา ปูฮักกา แฟนสาวของเขา เป็นนักแสดงดังของฟินแลนด์ ที่จบการศึกษาทางด้านการแสดงโดยตรงจากกรุงลอนดอน หากว่างๆ จากการถ่ายละครในเฮลซิงกิ เธอจะที่ไซปรัส เพื่อไปเชียร์ พอลุส ที่เล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่น

แฟนสาวนางแบบของ มาเรค โรดัค ผู้รักษาประตูทีมชาติสโลวาเกีย ที่เข้ามาประกวดได้ชนะเลิศมิสสโลวาเกียตั้งแต่อายุ 16 เธอทำงานเป็นนางแบบระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยปาฟลา โยเซฟา ซาฟาริกา ก่อนจะจบออกมาทำงานกับดีไซเนอร์ ยันกา คูริลาโควา ทั้งคู่เพิ่งเริ่มคบหากันเมื่อเดือนตุลาคม 2020

ภรรยาของนักเตะชาวรัสเซีย โรมัน ซ็อบนิน ที่แม้มีลูกสองแล้ว ยังชอบโชว์หวานกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยๆ รามินากับโรมัน ในวันว่างๆ มักจะหาโอกาสจัดวาระพิเศษ สร้าง ‘คืนเดท’ เติมความหวานกันอย่างสม่ำเสมอ

แฟนสาวของ แมททิว เดอ ลีต กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ เป็นนางแบบชื่อดังที่มีผลงานทั้งในอิตาลี และในเนเธอร์แลนด์เอง โดยเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าความงามหลายยี่ห้อในอิตาลี ส่วนในบ้านเกิด ก็ขึ้นปกนิตยสารโว้ก เวอร์ชันภาษาดัตช์มาแล้ว ซึ่งในชีวิตจริงของแอนนาคี ก็ดูเป็นแฟชันนิสตาไม่แพ้ตอนถ่ายแบบ

แฟนสาวของ ดาเนียล เจมส์ ปีกชาวเวลส์ เป็นครูพละในยิมนาสติกคลับในสวอนซี ก่อนจะย้ายขึ้นเหนือมาพร้อมแฟนหนุ่มที่มาเล่นให้ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขณะที่ รียา เก็บอินสตาแกรมของเธอเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าอยากจะเห็นทั้งคู่ต้องไปส่องดูที่แอคเคาน์ของชายหนุ่มแทน

ภรรยาของ คริสต์ เวลคอฟสกี ทีมชาตินอร์ท มาเซโดเนีย ที่ต้องกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้ง หลังบอกศาลาทีมชาติไปเมื่อปี 2018 เช่นเดียวกับ ซอนยา ที่มักเก็บเนื้อเก็บตัว และไม่เล่นโซเชียลมีเดีย นอกจากเป็นกำลังใจที่ขอบสนามทีมซาราเยโว ในบอสเนีย ต้องลุกขึ้นมาสวมชุดแดงเชียร์ทีมนอร์ท มาเซโดเนียสุดใจ

ภรรยาผู้รักษาประตูทีมชาติฮังการี เพเทอร์ กูลาชซี ที่แม้ยังไม่รู้ผลว่า สัปดาห์หน้าพวกเขาจะชนะโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มหรือเปล่า แต่ถึงยังไง เพเทอร์ ก็จะได้ฉลองที่ไดอานาจะตลอดลูกคนที่สอง

ไดอานา ศึกษาจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ เธอประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจจัดงานแต่งงาน และอาศัยเวลาว่างๆ เขียนบล็อกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ก็ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน

แฟนสาวของ คริสเตียโน โรนัลโด ที่เจอกันตอนที่เธอทำงานอยู่ในร้านกุชชี กรุงมาดริด ไม่นานเธอก็มีที่ทางอยู่ในคฤหาสน์หรูของนักฟุตบอลดังชาวโปรตุเกส และตามไปช่วยเขาเลี้ยงลูกๆ ในตูริน

คู่หมั้นนางแบบชาวบราซิล ของผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนี เควิน แทร็ป ที่เข้าวงการมาจากการที่แมวมองไปเห็นเธอตอนเดินช็อปปิ้งกับแม่ ในวัย 14

ด้วยความโดดเด่น ทำให้ อิซาเบล ก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างรวดเร็ว เป็นตัวเลือกของแบรนด์ดังอย่าง บาเลนเซียกา และออสการ์ เด ลา เรนตา เธอยังเป็นนางแบบของวิคตอเรียส์ ซีเคร็ต ระหว่างปี 2005 - 2008 รวมทั้งร่วมงานกับสปอร์ต อิลลัสเตรเต็ด และอาร์มานี เอ็กซ์เชนจ์ รวมทั้งได้รับเลือกจากนิตยสารพีเพิลให้เป็นหนึ่งใน '100 คนหน้าตาดีที่สุดในโลก’ ด้วย