โควิด-19 คร่าชีวิตคนดังต่างแดนในปี 2564

แฟชันดีไซเนอร์ที่เคยฝากผลงานกับแบรนด์ฝรั่งเศส อย่าง ลองแวง เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้านของเขาในวัย 59 ปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ขณะเสียชีวิตเขากำลังสร้างสรรค์แบรนด์แฟชันใหม่ของตัวเอง เอแซด แฟคทรี ในเครือริชมอนด์

เจ้าแม่หนังสยองขวัญของอังกฤษ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งแฮมเมอร์” หลังจากแสดงนำในหนังสยองขวัญของค่ายแฮมเมอร์ ฟิล์ม ในช่วงทศวรรษที่ 1950s - 1960s อย่างต่อเนื่อง บาร์บารา เชลลีย์ เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในวัย 88 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากอาการป่วยหลายโรคอยู่เป็นทุนเดิม

พิธีกรรายการข่าวทางช่องซีเอ็นเอ็นในตำนาน แลร์รี คิง เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หลังจากรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งอยู่ยาวนาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา

ก่อนเสียชีวิตในวัย 87 ปี แลร์รี ทำงานให้กับ โอรา มีเดีย เขาทำหน้าที่สัมภาษณ์คนดังๆ ระดับวีวีไอพีมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะประธานาธิบดีสหรัฐทุกคน ตั้งแต่ริชาร์ด นิกสัน มาจนถึงโดนัลด์ ทรัมป์

นักแสดงเรียลิตี ลินดา ทอร์เรส เพื่อนสนิทของ แองเจลา “บิ๊กแอง” ราอิโอลา จากเรียลิตีโชว์เรื่อง "Big Ang" และ "Mob Wives" เป็นอีกรายที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ที่โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยสเตเทน ไอส์แลนด์ ในนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน โดย จานีน เดทอเร น้องสาวของ “บิ๊กแอง” บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ลินดา เพิ่งฟื้นร่างกายจากการให้คีโมรักษาโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มาติดไข้ ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่าเป็นเชื้อ COVID-19

ทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อายุ 100 ปี ชาวอังกฤษ ที่สร้างชื่อเสียงในปีที่ผ่านมา ด้วยการช่วยศูนย์บริการด้านสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ระดมทุนต่อสู้กับโรค COVID-19 ได้ถึง 43 ล้านดอลลาร์ ด้วยการเดินมากกว่า 100 ก้าวในสวนของเขาเองที่บ้านในเบดฟอร์ดไชร์ ในปีนี้กลับมาเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 เสียเองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

กัปตันเซอร์ทอม มัวร์ เพิ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นอัศวินจากสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบท ที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อน จากการช่วยระดมทุนดังกล่าว เขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจากอาการปอดอักเสบ ในวันที่ 31 มกราคม และพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส สกายนิวส์ รายงานว่า สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษได้พระราทานพระราชสาส์นส่วนพระองค์ แสดงความเสียพระทัยต่อครอบครัวของ กัปตันเซอร์ทอม มัวร์ จากพระราชวังบักกิงแฮม

นักข่าวและนักวิเคราะห์เกมเอ็นบีเอชื่อดัง เซโก สมิท เป็นอีกคนที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในวัย 48 ปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม เทอรเนอร์ สปอร์ตส์ เจ้าของลิขสิทธิ์เอ็นบีเอ ทีวี และเอ็นบีเอดอตคอม ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้

นักร้องเพลงคันทรีจากยุคทศวรรษ 1950s เสียชีวิตในวัย 87 จากอาการไตวายเรื้อรัง หลังจากติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 18 มกราคม ปีนี้ ในพาล์ม เดดเสิร์ต แคลิฟอร์เนีย จิมมี รอดเจอร์ส เป็นเจ้าของเพลงดัง อย่าง “Honeycomb” และ "Kisses Sweeter Than Wine"

โปรดิวเซอร์เพลงคนดัง ฟิล สเปคเตอร์ เจ้าของเทคนิค วอลล์ ออฟ ซาวนด์ ผู้ทำให้เกิดเพลงร็อกและป๊อปดังๆ ในยุค 1960s and 1970s มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง "You Lost that Lovin' Feeling" ของเดอะ ไรเทียส บราเทอร์ส "Unchained Melody" ของเดอะ รอเนตส์ เพลง "Be My Baby” ของเดอะ บีเทิลส์ และอัลบัม "Let It Be" รวมทั้งเพลง “Imagine" ของจอห์น เลนนอน

ฟิล สเปคเตอร์ เสียชีวิตจาก COVID-19 ในวันที่ 16 มกราคม ระหว่างกำลังรับโทษในคดีฆาตรกรรม ลานา คลาร์กสัน อยู่ในคุกที่แคลิฟอร์เนีย ซึ่งตอนแรกสำนักงานเขตซาน วาคีน เคาน์ตี แถลงว่า เขาเสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ แต่ทีเอ็มซีซ์ รายงานว่า เขาถูกส่งโรงพยาบาลจะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19

เพียง 2 วันหลังจากข่าวเศร้า ที่ ซิกฟรีด ฟิชบาคเคอร์ นักมายากลชื่อดังจาก ซิกฟรีด แอนด์ รอย ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน เขาก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ในบ้านของเขาเองที่ลาสเวกัส ในวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา โดยปีก่อนหน้านี้ คู่หูของเขา รอย ฮอร์น ก็เสียชีวิตจากโรค COVID-19 เช่นกัน

นักมวยรุ่นมิดเดิลเวทชื่อดัง มาร์วิน แฮคเลอร์ เสียชีวิตในวัย 66 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม อย่างปัจจุบันทันด่วน ที่บ้านในนิวแฮมเชอร์ โดย เคย์ ภรรยาของเขาเขียนลงเฟซบุคส่วนตัวว่า อดีตแชมป์มวยโลกถูกส่งเข้าห้องไอซียูโดยด่วน จากภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เจมส์ ลูกชายของเขาบอกว่า พ่อมีอาการหายใจลำบากและเจ็บหน้าอกก่อนจะเสียชีวิต