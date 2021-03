Fit at Home กับคลาสออนไลน์ของ วี ฟิตเนส

The 1 เอาใจ “สายมู” จับมือ “กูรูศาสตร์แห่งดวง” เสริมทัพคอนเทนต์ สร้างสีสันบนแอป The 1

The 1 (เดอะวัน) ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นมากกว่าลอยัลตี้ (Beyond Loyalty) จับมือคอนเทนต์พาร์ทเนอร์ด้านดวงชื่อดัง อาทิ aดวง, Horosociety, และพ.พาทินี เพิ่มสีสันและความสนุกสนานบนแอป The 1 เอาใจสายมู