Gourmet & Cuisine ต้อนรับความหวานในเดือนแห่งความรักด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ “น้ำผึ้ง”

Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ต้อนรับความหวานในเดือนแห่งความรักด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ “น้ำผึ้ง” ที่หวานหอมหวานจนชวนให้หลงใหล และยังเต็มไปด้วยประโยชน์สารพัด นอกจากนี้ยังได้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งถูกยกย่องให้เป็นอาหารของเทพ ติดตามใน COVER STORY

Recipes : Sweet Like Honey Menu รวมสูตรเมนูขนมหวานจากน้ำผึ้งแสนอร่อยที่ทำได้ไม่ยาก เช่น เค้กน้ำผึ้งเลมอน, ทาร์ตเสาวรสน้ำผึ้ง, ชาเอิร์ลเกรย์ลาเวนเดอร์ฮันนี่, เค้กน้ำผึ้งดอกส้มและเลมอน, พานนาคอตตาและเจลลีน้ำผึ้ง ช็อกโกแลตกราฟฟิตี

Delish Delight : Rose for Love Menu เติมบรรยากาศหอมหวานให้สมกับเดือนแห่งความรักด้วย “ดอกกุหลาบ” และเครื่องดื่มสีสวย รับรองไม่ตกเทรนด์ทุกเทศกาลแน่นอน

Travel : Hidden Talad Noi ตลาดน้อย ย่านจีนเก่าที่ยังเก๋าอยู่ พาไปสัมผัสชุมชนเก่าแก่ขนาดย่อมชื่อว่า “ตลาดน้อย” ที่ซุกซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หากได้เข้าไปสัมผัสแล้วจะพบว่ารวยเสน่ห์ไม่แพ้เยาวราชเลยทีเดียว

On The Sidewalk : ฉลองตรุษจีนสุดปังที่ 5 คาเฟ่ดังสไตล์จีน ชวนไปฉลองตรุษจีนให้สุดปังกับ “5 คาเฟ่สไตล์จีน” ที่มีดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้เราได้สนุกกับการเดินสายเช็กอิน ถ่ายรูปสวยๆ ลิ้มรสชาติเมนูเด็ดหลากชนิด

@Kitchen ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความรัก @Kitchen ฉบับนี้ชวนทุกคนใส่ใจตัวเองและแสดงความรักกับคนใกล้ตัว กับคู่มือสำหรับการออกแบบครัว “ถอดรหัสครัววิถีใหม่” ให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย

Highlight Menu : เตรียมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยเมนูสุดพิเศษทั้งคาวและหวาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่รสชาติอร่อย ทำง่าย ใช้เวลาไม่นาน กับเมนู Shumai in Clear soup, Scallion Pancake, Chicken in honey sauce with stir flied Eggplant และ Almond Jelly with Mixed Fruit

Eat Balance : ไอเดียทำขนมแบบง่ายๆ แถมสุขภาพดีให้คนพิเศษของคุณในเดือนแห่งความรัก กับเมนู Oat and Peanut Butter Energy Ball เมนูของหวานแทนใจ อิ่ม อร่อยดีต่อสุขภาพ

Interior Gallery : Sensarn Collective สานเส้นพลาสติกรีไซเคิลสู่งานออกแบบของแต่งบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลกที่นำขยะมาสร้างคุณค่าใหม่อีกครั้งโดย คุณเตย-นิโลบล ยืนยง ร่วมมือกับกลุ่มคนในท้องถิ่นจนได้ผลงาน Eco สุดสร้างสรรค์

Table Decoration : ต้อนรับสู่เดือนแห่งความรักด้วยการจัดดอกไม้ตกแต่งโต๊ะเล็กมุมห้องให้เก๋กับธีมสีแดงวาเลนไทน์ที่ไม่ร้อนแรงเกินไป เอาแค่ได้กลิ่นอายของความรักให้หัวใจพองโต

Good Detail : ไอเดียตกแต่งภายในสัมผัสธรรมชาติสบายๆ กับบ้านทรงกล่องสไตล์โมเดิร์นที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างภายนอก อีกทั้งการตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้ก็ทำออกมาได้สวยงาม และมากด้วยฟังก์ชันใช้สอยที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบถ้วน