ปักหมุด “10 ร้านช็อกโกแลต” เอาใจคนโสดที่เมกาบางนา

วาเลนไทน์นี้คนโสดจะไม่เหงา เพราะช็อกโกแลตจะเยียวยาทุกสิ่ง เทศกาลวาเลนไทน์กับช็อกโกแลตเป็นของคู่กัน แต่ไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนโสด หากได้ชิมช็อกโกแลตรสชาติโดนใจ คงจะทำให้หัวใจคึกคักกระปรี้กระเปร่ารับวาเลนไทน์กันได้วันนี้ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตอบโจทย์คนรักช็อกโกแลตกับแคมเปญมอบเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส โดยใช้คะแนน ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป แลกรับฟรี เมนูช็อกโกแลตจาก10 ร้านคาเฟ่ และเมนูเบเกอรีจากแบรนด์ดังที่รับรองว่าดี หวานทะลุหัวใจ ถูกใจชาวช็อกโกแลตเลิฟเวอร์แน่นอน วันนี้ ถึง28 กุมภาพันธ์นี้ใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน ก็ได้ดื่มด่ำความหอมหวานไปกับ Very Chocolate ช็อกโกแลตนำเข้าจากเบลเยี่ยมรสชาติหวานกลาง ๆ เพิ่มความกรุบกรอบด้วยท็อปปิ้งเกล็ดช็อกโกแลตด้านบน จะมาคนเดียว หรือมาคู่ก็อร่อยได้แบบฟินๆ แลกรับที่ร้าน Casa Lapin โซนสีเหลือง ชั้น 2พูดถึงความมีสไตล์ และเอกลักษณ์ของรสชาติกาแฟต้องยกให้กับแบรนด์นี้ คัดสรรกาแฟชั้นดีมาชงให้เมนูช็อกโกแลตธรรมดา ดูมีเสน่ห์ รสชาติอร่อยกลมกล่อมขึ้นมาทันที คนมาคู่ก็ได้โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 หรือเมนูนี้อร่อยได้ฟรีโดยสามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 31 คะแนน เพื่อแลกรับเมนูช็อกโกแลตที่หน้าร้าน Casa Lapin โซนสีฟ้า ชั้น 1เรื่องช็อคโกแลตต้องยกให้ที่นี่ แหล่งรวมเมนูช็อกโกแลตสำหรับคนชอบขนมหวาน ใครกำลังมองหาของขวัญน่ารักๆ และอร่อยได้ด้วย ต้องเซ็ตช็อกโกแลตจากร้านนี้เลย สำหรับสมาชิกสามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน แลกรับฟรี Dark Chocolate Brownie Cracker เมนูนี้มีดีที่บราวน์นี่กรอบ ท็อปด้วยอัลมอนด์สไลด์ กินคู่กับชาหรือกาแฟ อร่อยลงตัว มากับแพกเกจใหม่กล่องสวยหรู นำไปเป็นของฝากก็เก๋มาก ไปเบิร์นคะแนนเพื่อชิมเมนูนี้ได้ ที่ร้าน The Chocolate Factory โซนสีม่วง ชั้น 2ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆ ที่อยู่ตรงโซนสีเหลือง ใกล้ๆ ทางออกไปเมกา พลาซ่า มีดีที่ชากลิ่นหอม รสชาติดี ใครอยากลองเมนูฟรี ที่ร้านมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปด้วย เผื่อใครมากับคนพิเศษ ก็สามารถนั่งชิลเก็บภาพได้ด้วย แต่ถ้าอยากดื่มได้แบบคุ้มๆ ก็สามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน ก็ได้สัมผัสความเข้มของเมนู Crazy Black Cocoa เครื่องดื่มช็อกโกแลตเบลเยียมเข้มข้นผสมกับโกโก้ดำให้รสชาติหวานน้อยเหมาะสำหรับสายดาร์กที่ชอบแบบเข้มๆวันนี้ขอนอกใจเมนูชาของแบรนด์นี้ แล้วหันมาซบอกกับเมนูสุดเข้มข้นแห่งปี เพราะอยากลองช็อกโกแลตของที่ร้าน ที่ดูดีไม่แพ้เมนูอื่นๆ ลองเมนูนี้ได้ฟรีโดยใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน แลกรับฟรี ช็อกโกแลตดาโกนาครัมเบิ้ล หวานทะลุหัวใจไปเลย ไปแลกได้เลยที่ร้าน Fuku Matcha โซนสีเขียว ชั้น 2ร้านนี้คอนเซ็ปต์ความเข้มข้นของช็อกโกแลตนำเข้าถือเป็นจุดเด่นของร้าน สามารถเลือกระดับความหวานได้ นอกจากเมนูอร่อยๆ แล้ว ยังสามารถถ่ายภาพที่ร้านไปลงโซเซียลได้ด้วย เพราะที่ร้านแต่งแบบเก๋ๆ เหมาะกับการชักภาพเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าใครอร่อยแบบคุ้มๆ อย่าลืมใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน แลกรับฟรีเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน Dark Chocolate size L อร่อยจุใจ ร้าน GaGa อยู่ชั้น 2 โซนสีเหลือง ใกล้เมกา ซีนีเพล็กซ์ร้านแพนเค้กเจ้าดังจากญี่ปุ่น แถมยังมีคนรอต่อแถวซื้อแบบยาวเหยียด วันนี้เมกาบางนายกมาให้ได้อร่อยกันแล้ว มาพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่มีเฉพาะที่สาขานี้ แถมมีโปรโมชั่นดีๆ มาให้ด้วย โดยใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 21 คะแนน แลกรับฟรี Premium To Go รสโอริโอ้ ที่ได้ความหอมจากโอริโอ้ และความหวานของผงโอริโอ้ด้านบน และความนุ่มสุดๆ ของแพนเค้ก ไปลองชิมได้ที่ร้าน gram Pancakes โซนสีฟ้า ชั้น 2 ใกล้ๆ อิเกียมาอินเทรนด์กับขนมครัวซองต์จากแบรนด์นี้ โดยใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 11 คะแนน แลกรับฟรี ครัวซองต์ไมโลลาวา (Classic Milo) เนื้อครัวซองต์กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ไมโลลาวา เพิ่มความขมด้วยผงไมโลด้านบน กินคู่กับเครื่องดื่ม Midnight Chocolate Latte เข้ากันได้เป็นอย่างดี แลกรับได้เลยที่ร้าน Mikazuki อยู่ใกล้ๆ โรงหนังเมกา ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 2 โซนสีเหลืองนอกจากชานมพี่เสือพ่นไฟจะได้รับความนิยมแล้ว วันนี้สามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 31 คะแนน แลกรับฟรี ALL STAR 90’s SNOWTIGER แบบไม่ต้องรอนานอีกต่อไป มาลิ้มลองก็สร้างความฮือฮาให้กับสายคาเฟ่อยู่ไม่เบา ร้านอยู่ชั้น 2 โซนสีส้มร้านนี้อาจจะเป็นที่ถูกใจสำหรับคนรักกลิ่นหอมหวานของชา แต่ก็ใจละลายได้เมื่อมาเจอกับเมนูโกโก้ของแบรนด์นี้ เพราะมีความกลมกล่อม อร่อยลงตัวมากเหมือนกัน สามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 11 คะแนน แลกรับฟรี โกโก้ 1 แก้ว ไปแลกได้ที่ร้าน Wawa Cha โซนสีเขียว ชั้น 1 ใกล้โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าได้ลายแทง 10 ร้านช็อกโกแลตกันไปแล้ว อย่าลืมปักหมุดให้แม่น แล้วนำคะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดสไปแลกความหวานเยียวยาหัวใจกันได้เลย สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: MegabangnaShoppingCenter