DITP ดันสินค้า HORECA ขายโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ในเวียดนาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถกสมาคมโรงแรมนครดานังและสมาคมโรงแรมเวียดนาม ดันสินค้า HORECA เจาะเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยงในเวียดนาม ย้ำสินค้าไทย ตอบสนองได้ครบวงจร ทั้งเครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์สำหรับห้องอาหาร เครื่องแบบพนักงาน สิ่งทอ สปา ไลฟ์สไตล์ เผยล่าสุด เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2027 ที่เขตพิเศษฟูก๊วก ทำให้ไทยมีโอกาสขายเพิ่มขึ้น
นางสุภาพร สุขมาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ Mr.Nguyen Duc Quynh ประธานสมาคมโรงแรมนครดานังและสมาคมโรงแรมเวียดนาม พร้อมผู้บริหารและผู้นำเข้ากลุ่มสินค้า HORECA ณ โรงแรม Lotte Hotel Saigon เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2569 ที่ผ่านมา ว่า การหารือครั้งนี้มุ่งหาแนวทางผลักดันสินค้า HORECA ของไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยงในเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงโอกาสสำคัญจากการที่เวียดนามเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2027 โดยมีเขตพิเศษฟูก๊วกเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดประชุม
ทั้งนี้ ไทยมีสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจ HORECA ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเวียดนามได้อย่างครบวงจร ทั้งเครื่องใช้สำหรับโรงแรม อุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม อุปกรณ์สำหรับห้องอาหาร เครื่องแบบพนักงาน เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สปา ตลอดจนสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยสินค้าไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพ การออกแบบ และมาตรฐานการผลิต จึงมีศักยภาพในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจบริการในเวียดนาม
สำหรับแนวทางการขยายตลาด DITP เตรียมเชื่อมโยงสมาชิกสมาคมโรงแรมเวียดนาม สมาคมโรงแรมนครดานัง และผู้ประกอบการเวียดนาม กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า HORECA ของไทย ผ่านการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัด Outgoing และ Incoming Mission เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเวียดนามเข้าร่วมงาน THAIFEX–HOREC Asia 2027 ระหว่างวันที่ 2–5 มี.ค.2570 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพบปะผู้ประกอบการไทย เจรจาการค้า และศึกษาศักยภาพสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่ รวมถึงการศึกษาดูงานโรงงานและแหล่งผลิตในประเทศไทย
ขณะที่สมาคมโรงแรมเวียดนามและสมาคมโรงแรมนครดานังแสดงความสนใจสินค้า HORECA ของไทย โดยเห็นว่าสินค้าไทยมีคุณภาพสูง มีการออกแบบที่โดดเด่น และสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจโรงแรมและบริการได้ พร้อมเชิญชวนอุตสาหกรรม HORECA ของไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมในงาน Vietnam International Travel Mart ณ เขตพิเศษฟูก๊วก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตร และเข้าถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของเวียดนามโดยตรง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสทางการค้าจากการที่เวียดนามเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2027 ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม การจัดประชุม ร้านอาหาร การเดินทาง และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเขตพิเศษฟูก๊วกซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการจัดประชุม ขณะเดียวกัน เวียดนามอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดงาน ทั้งท่าอากาศยาน ศูนย์ประชุม ระบบคมนาคม โรงแรม และบริการด้านการท่องเที่ยว
นางสุภาพรกล่าวว่า กรมจะใช้โอกาสจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของเวียดนาม รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพ APEC 2027 ในการผลักดันสินค้า HORECA ของไทยเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะประสานความร่วมมือกับสมาคมและเครือข่ายภาคธุรกิจของเวียดนาม เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบริการ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเตรี ยมความพร้อมด้านสินค้า การออกแบบ คุณภาพ และมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดสินค้าไทยในเวียดนามในระยะยาว
“การเตรียมความพร้อมรองรับ APEC 2027 ของเวียดนาม โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพิเศษฟูก๊วกให้เป็นพื้นที่รองรับการประชุมและกิจกรรมระดับนานาชาติ จะก่อให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการในหลายสาขา ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง อุปกรณ์โรงแรมและร้านอาหาร เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สปา ไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเวียดนามตั้งแต่ระยะเตรียมการ และต่อยอดสู่การขยายตลาดในเวียดนามอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการประชุม APEC 2027”นางสุภาพรกล่าว