“พาณิชย์”จับมือเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ใช้วัตถุดิบ GI ทำอาหารคาว-หวาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นำวัตถุดิบ GI ทำอาหารคาวและขนมหวาน ช่วยยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เผยยังจะร่วมมือจัดงานเลี้ยงรับรองน้ำชาให้แก่เอกอัครราชทูต ใช้สินค้า GI ทำเมนูเสิร์ฟ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และผลักดันวัตถุดิบ GI ไปใช้ในการเรียนการสอนของสาขาในต่างประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับ น.ส.ศสิรินทร์ ทรงสุรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit) สานต่อความร่วมมือด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ผ่านการรังสรรค์เมนูอาหารในหลักสูตรของสถาบันและกิจกรรมสำคัญของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อช่วยยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนและสร้างโอกาสทางการค้าในระดับสากล ตามแนวนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งขยายโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้า GI ไทย กับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการนำวัตถุดิบ GI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรของสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง และจากนี้ จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเสริมพลังส่งเสริมสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จักและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเรื่องราว อัตลักษณ์ และคุณค่าของสินค้า GI เข้ากับการสร้างสรรค์เมนูอาหาร พร้อมต่อยอดนำวัตถุดิบ GI เข้าไปอยู่ในหลักสูตรการสอนที่หลากหลายและขยายสู่สาขาของสถาบันในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้า GI ไทยก้าวสู่กลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก”นางอรมนกล่าว
นอกจากการนำวัตถุดิบ GI ไปใช้ในหลักสูตรการประกอบอาหารแล้ว ทั้งสองหน่วยงานยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดงานเลี้ยงรับรองน้ำชาให้แก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย โดยคัดเลือกสินค้า GI ที่มีศักยภาพมารังสรรค์เป็นเมนูทั้งคาวและหวาน พร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นลงในเมนูอาหาร การจัดทำหนังสือรวมวัตถุดิบ GI ที่ใช้ในหลักสูตรการประกอบอาหารของสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสถาบันในประเทศไทย การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทยโดยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง การจัดกิจกรรมเสวนา การสาธิตการประกอบอาหาร และกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงสินค้า GI กับแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น
น.ส.ศสิรินทร์กล่าวว่า สถาบันฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของวัตถุดิบ GI ไทย ซึ่งมีทั้งความหลากหลาย คุณภาพ และเรื่องราวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับการนำวัตถุดิบ GI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบไทยและนำมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่ผ่านมา ได้นำวัตถุดิบ GI มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแพลนต์เบส (Plant-based cuisine) และหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai cuisine) ไปแล้ว
โดยสถาบันฯ มีความสนใจที่จะต่อยอดการนำวัตถุดิบ GI ไปใช้ในหลักสูตรอื่น ๆ อาทิ หลักสูตรอาหารฝรั่งเศส (French cuisine) หลักสูตรการทำขนมปัง (The Art of Bakery) และหลักสูตรขนมอบและขนมหวาน (French Pastry) ซึ่งจะนำอัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ GI แต่ละชนิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบอาหาร ตลอดจนถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่งผลิตและชุมชนผู้ผลิตผ่านเมนูอาหาร เพื่อสร้างประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ไทย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านการประกอบอาหาร รวมทั้งขยายความร่วมมือในการนำวัตถุดิบ GI ไทยไปบรรจุในหลักสูตรของสถาบันในสาขาต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอวัตถุดิบไทยที่มีอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียน เชฟ และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาส ในการนำวัตถุดิบ GI ไทยไปต่อยอดเป็นเมนูอาหารและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต