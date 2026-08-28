"พิพัฒน์”สั่งรฟท.เจรจา ซี.พี. ยืดระยะส่งคืน แอร์พอร์ตลิงก์ 2-3 เดือน ก่อนเปลี่ยนถ่ายให้ รฟฟท.รับช่วงเดินรถต่อ

“พิพัฒน์”สั่งรฟท.เจรจา ซี.พี.เดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ต่อ 2-3 เดือนขอยืดระยะส่งคืน ก่อนเปลี่ยนถ่ายให้ รฟฟท.(บ.ลูกรถไฟ) เข้ารับช่วงต่อ ย้ำ รฟท.ไม่ใช่ฝ่ายผิดสัญญา ชี้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนครบ 100%
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรณีบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด(กลุ่ม ซี.พี.) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จะยุติการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ในวันที่ 30 กันยายนนี้นั้น ขณะนี้ทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กำลังหารือกับเอกชน
โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) อีกส่วนหนึ่งเป็นของรฟท. ดังนั้น ถามว่าใครเป็นผู้ผิด ต้องบอกว่า ในส่วนของรฟท. ได้ส่งมอบพื้นที่ครบ 100% ให้กับเอกชนผู้รับสัมปทานเป็นที่เรียบร้อยก่อนกำหนด 9 วัน ครบตามสัญญาทุกประการ
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ฉะนั้นคำว่าผิดสัญญา กระทรวงคมนาคมโดยรฟท.ยืนยันว่าส่งมอบพื้นที่ครบตามสัญญาทุกประการ การที่เอกชนจะส่งมอบเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ให้วันที่ 30 กันยายน 2569 นี้ ได้รับรายงานจากนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังการประชุมกับเอกชนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่ายังอยู่ในช่วงที่จะต้องมีการเจรจาต่อไป
“แต่เอกชนยืนยันว่าในวันที่ 30 กันยายนนี้จะขอส่งคืนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ให้กับรฟท. มีการรายงานว่า เราจะขอให้เอกชนช่วยยืดระยะเวลาให้ประมาณ 2-3 เดือนก่อน หลังจากนั้นจะให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของร.ฟ.ท.เข้ามารับช่วงเป็นผู้บริหารแอร์พอร์ตลิงก์ต่ออีกชั้นหนึ่ง“
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ยังคาราคาซังอยู่ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา ซึ่งตนไม่สามารถระบุได้