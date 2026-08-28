รัฐบาลจีนขอซื้อข้าวไทยอีก 6 หมื่นตัน “พาณิชย์”เสนอราคา พร้อมเร่งปิดดีล

กรมการค้าต่างประเทศเผย COFCO Corporation แจ้งซื้อข้าวไทยอีก 60,000 ตัน เสนอราคาไปแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการตกลงในรายละเอียด คาดเป็นจังหวะดี มีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาด และช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร พร้อมเดินหน้าแก้ไขสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ หลัง ครม. ไฟเขียวขยายปริมาณซื้อข้าวเพิ่มจากกรอบเดิมอีก 220,000 ตัน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 500,000 ตัน ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ว่า ขณะนี้ COFCO Corporation ได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตัน ซึ่งกรมได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้ และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กรมได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตัน จากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตัน ให้ COFCO ในช่วงเดือน มี.ค.2569 ที่ผ่านมา และได้รับชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้ว
“การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ ถือเป็นจังหวะสำคัญ เนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี หากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จ จะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิต ดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศ และยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 7 ล้านตัน”นางอารดากล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตัน เป็นผลมาจากที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 โดยจีนตกลงจัดซื้อข้าวจากไทยจำนวน 1 ล้านตัน จากนั้นกรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวให้จีนจำนวน 8 งวด รวม 720,000 ตัน คงเหลือ 280,000 ตัน และมีการขยายเวลาส่งมอบเป็นภายในปี 2569
ต่อมารัฐบาลจีน โดย COFCO Corporation ได้แสดงความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม 500,000 ตัน แบ่งเป็น ปริมาณคงค้างตามสัญญาเดิม 280,000 ตัน และปริมาณเพิ่มเติม 220,000 ตัน โดยให้ดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐฉบับเดิม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่า การขยายปริมาณซื้อขายข้าวดังกล่าว เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่อยู่นอกเหนือกรอบปริมาณตามที่ ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ที่ปริมาณ 1 ล้านตัน จึงได้เสนอ ครม. พิจารณาให้ขยายสัญญาการซื้อขายข้าวเพิ่มเติม และขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญากับจีน