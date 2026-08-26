“พาณิชย์”จัดส่งถุงยังชีพ 1,000 ถุง ช่วยชาวน่านเจอน้ำท่วม

“ศุภจี”นำผู้บริหารพาณิชย์ บรรจุถุงยังชีพ ปล่อยขบวนคาราวาน นำส่งมอบประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน จำนวน 1,000 ถุง หลังส่งไปแล้วก่อนหน้านี้แล้ว 500 ถุง พร้อมกำลังเข้มดูแลสินค้า ต้องไม่ขาด ไม่แพง และจัดไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพประชาชน และช่วยเพิ่มรายได้ SME
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน ส่งสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน และยารักษาโรค มาจัดทำเป็นถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งถุงยังชีพไปแล้ว 500 ถุง และวันนี้ได้ร่วมกันบรรจุเพิ่มเติมอีก 1,000 ถุง รวมเป็น 1,500 ถุง
สำหรับถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงที่จัดส่งในครั้งนี้ ภายในแต่ละถุงบรรจุสิ่งของ 14 รายการ อาทิ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู โรลออน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง บิสกิต ขนมขบเคี้ยว นมพร้อมดื่ม กาแฟสำเร็จรูป และยารักษาโรค เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
“เดิมตั้งใจจะลงพื้นที่ในวันที่ 28 ส.ค.2569 เพื่อร่วมทำบิ๊กคลีนนิ่ง เหมือนที่เคยดำเนินการในอำเภอหาดใหญ่ แต่เมื่อทราบว่าพื้นที่มีการเก็บทำความสะอาดไปค่อนข้างรวดเร็วและเรียบร้อยแล้ว จึงปรับมาเน้นการส่งสิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือแทน โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยหน้า ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยสนับสนุนที่ส่งความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ และยังได้สนับสนุนเงินสดเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เด็ก ๆ มีความต้องการเครื่องนอนและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม”นางศุภจีกล่าว
โดยสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการ อาทิ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท ซอฟท์สวีท จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอีกหลายราย และยังมีสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์อีกหลายพันชิ้น
นางศุภจีกล่าวว่า ในส่วนของภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ ยังคงติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าต้องไม่ขาด และต้องไม่แพง และยังจะเดินหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจและประเมินผลกระทบ ทั้งนี้ การสร้างอาชีพ มีโครงการแฟรนไชส์ ที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าแพกเกจ 50% ไม่เกิน 1 หมื่นบาท ทำให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันที
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ดร.ปิยะนุช วุฒิสอน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อน การดูแลค่าครองชีพ ตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยต่อไป