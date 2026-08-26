เปิดแล้ว 7-Eleven ที่น่ารักที่สุดแห่งใหม่ สาขา FestieTown @ Happitat ปักหมุดแลนด์มาร์กความสุขแห่งใหม่ย่านบางนา

7-Eleven เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การชอปปิ้งของคนไทย เปลี่ยนร้านสะดวกซื้อในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสนุก มอบประสบการณ์แห่งความสุขให้แก่ลูกค้า ปักหมุดสาขาใหม่ “Festie Town” ภายในโครงการ Happitat สร้างปรากฏการณ์7-Eleven Character-Themed Store จัดเต็มแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมดึงคาแรกเตอร์สุดน่ารักร่วมสร้างสีสันเอาใจกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่
ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมความพิเศษของร้าน ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เป็น "Happy Destination Store" จุดหมายปลายทางแห่งความสุขที่มอบประสบการณ์มากกว่าการซื้อของทั่วไป
สำหรับไฮไลต์สำคัญที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของ 7-Eleven สาขา Festie Town ประกอบด้วยความน่ารักของ “เพื่อนใหม่” Allie & the Gang (ออลลี่ แอนด์ เดอะแกงค์) การออกแบบสาขานี้ได้เนรมิตร้านเซเว่นฯ ให้เหมือนลูกค้ากำลังเดินอยู่ในโลกแห่งจินตนาการด้วยการออกแบบให้ทุกมุมในร้านเป็นจุดถ่ายรูปสุดเก๋ที่สายถ่ายรูปและสายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด, HappiTube (แฮปปี้ทิวบ์) ท่อขนมและช็อคโกแลตยักษ์สูง 3 เมตร เติมเต็มความสุขเล็ก ๆ ในทุกการเยี่ยมชม, สินค้าพร้อมทานที่หลากหลายเครื่องดื่ม ALL Select, Slurpee, โอเด้งร้อน ๆ, มุมต้มบะหมี่ Samyang ตลอดจนของเล่นและสินค้าพรีเมียมลิมิเต็ดที่หาได้ยากในสาขาอื่น
7-Eleven สาขา Festie Town ในโครงการ Happitat พร้อมแล้วที่จะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งพร้อมต้อนรับทุกคนในครอบครัว ให้ได้มาสัมผัสความอร่อย ความสนุก และเก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ ร่วมกับเพื่อนใหม่สุดคิวต์ได้แล้ววันนี้
ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เข้าเยี่ยมชมความพิเศษของร้าน ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เป็น "Happy Destination Store" จุดหมายปลายทางแห่งความสุขที่มอบประสบการณ์มากกว่าการซื้อของทั่วไป
สำหรับไฮไลต์สำคัญที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของ 7-Eleven สาขา Festie Town ประกอบด้วยความน่ารักของ “เพื่อนใหม่” Allie & the Gang (ออลลี่ แอนด์ เดอะแกงค์) การออกแบบสาขานี้ได้เนรมิตร้านเซเว่นฯ ให้เหมือนลูกค้ากำลังเดินอยู่ในโลกแห่งจินตนาการด้วยการออกแบบให้ทุกมุมในร้านเป็นจุดถ่ายรูปสุดเก๋ที่สายถ่ายรูปและสายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด, HappiTube (แฮปปี้ทิวบ์) ท่อขนมและช็อคโกแลตยักษ์สูง 3 เมตร เติมเต็มความสุขเล็ก ๆ ในทุกการเยี่ยมชม, สินค้าพร้อมทานที่หลากหลายเครื่องดื่ม ALL Select, Slurpee, โอเด้งร้อน ๆ, มุมต้มบะหมี่ Samyang ตลอดจนของเล่นและสินค้าพรีเมียมลิมิเต็ดที่หาได้ยากในสาขาอื่น
7-Eleven สาขา Festie Town ในโครงการ Happitat พร้อมแล้วที่จะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งพร้อมต้อนรับทุกคนในครอบครัว ให้ได้มาสัมผัสความอร่อย ความสนุก และเก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ ร่วมกับเพื่อนใหม่สุดคิวต์ได้แล้ววันนี้