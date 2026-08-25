“พาณิชย์”ชวนชมสุดยอดทรัพย์สินทางปัญญาฝีมือคนไทยในงาน IP x Venture Rise Thailand 2026

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ สกสว. เปิดฉากงานใหญ่แห่งปี “IP x Venture Rise Thailand 2026: From Innovation to Income นวัตกรรม สร้างรายได้” วันที่ 27-29 ส.ค.69 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมกว่า 250 ผลงาน มาจัดแสดง เปิดพื้นที่เชื่อมโยง “IP–ทุน–ตลาด” เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ พร้อมชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงาน หาไอเดีย หาโอกาสธุรกิจ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมจัดงาน “IP x Venture Rise Thailand 2026: From Innovation to Income นวัตกรรม สร้างรายได้” โดยนำทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมกว่า 250 ผลงาน มาจัดแสดง และเปิดพื้นที่เชื่อมโยง “IP–ทุน–ตลาด” ให้เจ้าของผลงานได้พบปะผู้ประกอบการ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงานจากไอเดียและห้องวิจัยไปสู่ภาคการผลิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 27–29 ส.ค.2569 ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน ประกอบด้วย 7 โซนหลักที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ 1.Innovation Showcase ตื่นตากับงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพกว่า 250 ผลงาน เจาะลึก 5 อุตสาหกรรมหลักที่ตอบโจทย์ความท้าทายแห่งอนาคต ทั้งด้านการแพทย์และสุขภาพ อาทิ อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงบันไดสำหรับรถนั่งคนพิการ หุ่นยนต์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสังคมสูงวัยในบริบทประเทศไทย อุปกรณ์ทดแทนหมอนรองกระดูกที่มีส่วนประกอบของโครงสร้างพรุนไทเทเนียมและพอลิเมอร์พีค การเกษตรสมัยใหม่ อาทิ หนังเทียมจากเส้นใยใบสับปะรดและยางธรรมชาติ ทรายแมวไฮบริดจากชานอ้อยเหลือทิ้งและแร่ธรรมชาติรูพรุนสูงที่มีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาทิ หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดและระบบส่งต่อยาเคมีบำบัด แอปพลิเคชันที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และให้คะแนนงานศิลปะ โดยเน้นเรื่องแนวคิดและความเป็นต้นฉบับ (Concept Originality) นวัตกรรมการจัดการไฟป่าด้วยโดรน นวัตกรรมด้านอาหาร อาทิ สูตรการผลิตเส้นพาสต้าจากแป้งเมล็ดขนุน นวัตกรรมน้ำดื่มและสารเพิ่มความข้นหนืดจากธรรมชาติเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ ผ้าจากขยะทางการเกษตร กระจกกราฟีนอนุรักษ์พลังงาน นวัตกรรมบล็อกก่อสร้างเพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน สูตรและกรรมวิธีการผลิตพลาสติกชีวภาพประเภทพอลิบิวทิลีนอะดิเปต-โค-เทเรฟ ทาเรทสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
2.Partner Pavilion สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ย่อยสลายได้ อิฐปูพื้นทางเดินที่ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและถ่ายทอดแนวทางต่อยอดผลงานสู่ภาคธุรกิจ
3.Business Matching Zone เปิดพื้นที่ให้นักวิจัย เจ้าของเทคโนโลยี และผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน กองทุน และภาคเอกชนที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และการร่วมลงทุน
4.IP Services & IP Partner Zone บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงลึกแบบครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องสิทธิ การวางกลยุทธ์บริหารจัดการสิทธิ ไปจนถึงการต่อยอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมด้วยบริการจากเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร ทั้งด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย นวัตกรรม กฎหมาย การประเมินมูลค่า และการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ
5.Seminar & Knowledge Stage เวทีสัมมนาเจาะลึกองค์ความรู้ด้านธุรกิจ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้ก่อตั้ง Startup และผู้นำธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติ
6.IP Champion Zone ร่วมภาคภูมิใจกับสุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งปีของคนไทยที่ได้รับรางวัล IP Champion 2026 ในสาขาต่างๆ ทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
7.GI Experience Zone เต็มอิ่มกับเรื่องราวและศักยภาพสินค้า GI ไทย โดยจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า GI ตลอดจนสินค้าแปรรูปจาก GI พร้อมกิจกรรมพิเศษการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้มากประสบการณ์จากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
“กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย สตาร์ตอัป เจ้าของเทคโนโลยี และประชาชนผู้สนใจ มาร่วมสัมผัสผลงานนวัตกรรมของคนไทย ค้นหาไอเดียใหม่ ๆ พร้อมพบปะพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี”นางอรมนกล่าว