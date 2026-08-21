“พาณิชย์”นำ 16 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ลุยขายสินค้าที่ฮ่องกง

กรมการค้าต่างประเทศนำ 16 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยลุยฮ่องกง พบผู้บริหาร APITA ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม และนำเข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo PRO 2026 เปิดตัวสู่ตลาดต่างประเทศ เผยสินค้าไทยได้รับความสนใจ มีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น
นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้นำคณะผู้ประกอบการไทย ที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด Agri Plus Award 2026 ตลอดจนผู้ประกอบการในเครือข่าย จำนวน 16 บริษัท เดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร APITA ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมของฮ่องกง และนำเข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo PRO 2026 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีก และศึกษาทิศทางตลาดสินค้าอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพในฮ่องกง
โดยผลการพบกับ APITA กรมได้นำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทั้ง 16 บริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กับผู้บริหารระดับสูงของ APITA โดยตรง และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของตลาด แนวโน้มผู้บริโภค และโอกาสในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายของ APITA โดย APITA ต้องการสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสูง อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารออร์แกนิก ซึ่งกรมจะร่วมติดตามผลการเจรจาทางธุรกิจ เพื่อให้การพบปะครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางการค้าที่เป็นรูปธรรมต่อไป
ส่วนการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo PRO 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของเอเชีย มีผู้เข้าชมงานแต่ละปีกว่า 500,000 ราย จาก 64 ประเทศ ได้ช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกจากนานาประเทศ รวมถึงศึกษาแนวโน้มสินค้า และมองหาช่องทางการขยายตลาด
“ภารกิจครั้งนี้ ได้ช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเข้าถึงผู้ซื้อและช่องทางค้าปลีกระดับพรีเมียมมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากตลาดผู้ซื้อโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และต่อยอดไปสู่โอกาสทางการค้าที่เป็นรูปธรรมในอนาคต”นายนพดลกล่าว
ทั้งนี้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นตลาดการค้าที่มีความสำคัญต่อไทย โดยในช่วง 6 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออกไปฮ่องกง มูลค่า 6,342.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.85% สะท้อนถึงศักยภาพของฮ่องกง ในฐานะตลาดส่งออกสำคัญ และยังเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย และสามารถใช้เป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงไปยังตลาดหลักอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ด้วย