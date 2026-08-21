GISTDA เปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม อ.เมืองสุโขทัย เตือนเฝ้าระวังหากระดับน้ำสถานี Y4 แตะ 50.9 - 51.40 ม.รทก.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ
GISTDA ได้จัดทำแบบจำลองนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของมวลน้ำจากแม่น้ำยม โดยอ้างอิงข้อมูลคาดการณ์กรณีระดับน้ำที่ สถานีวัดระดับน้ำ Y4 (สะพานตลาดธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย) หากเพิ่มสูงถึงระดับ 50.9 - 51.40 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการประเมินและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย
รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด: เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ระดับน้ำ ณ สถานี Y4 วัดได้ที่ระดับ 49.41 ม.รทก. ซึ่งถือเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ จากแบบจำลองฯ GISTDA ได้ใช้เฉดสีในการประเมินความลึกของน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต ดังนี้
พื้นที่สีฟ้าอ่อน: ระดับน้ำท่วมขังลึกต่ำกว่า 0.5 เมตร ไปจนถึง 1 เมตร
พื้นที่สีฟ้าถึงน้ำเงิน: ระดับน้ำท่วมขังลึก 1 - 3 เมตร
พื้นที่สีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่า: ระดับน้ำท่วมขังลึก 3 - 5 เมตร
พื้นที่สีแดงเข้ม: ระดับน้ำท่วมขังลึกมากกว่า 5 เมตร (ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมตลิ่ง)
แผนที่จำลองฉบับนี้ ไม่เพียงแต่แสดงขอบเขตของน้ำท่วม แต่ยังระบุข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญ เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ อาคารบ้านเรือน รวมถึงสถานที่ตั้งของ โรงเรียนและโรงพยาบาล ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนอพยพ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจถูกตัดขาด และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสแกน QR Code บนแผนที่ หรือติดตามข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://disaster.gistda.or.th เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด