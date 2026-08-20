“พาณิชย์” ยื่นมือช่วยแก้ปัญหา จีนห้ามยาดมโชว์งานแฟร์ อินเดียห้ามส่งออกเครื่องเงิน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หลังนำคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) วาระปี 69-71 เข้าพบหารือ ยันมีนโยบายและโครงการสนับสนุน SME ไทยต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ การขยายตลาดส่งออก การเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active และช่วยแก้ไขปัญหาจีนไม่ให้นำยาดมเข้าร่วมงานแฟร์ อินเดียห้ามเครื่องเงิน
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ในวาระ 2569–2571 และได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ร่วมกัน โดยได้ยืนยันว่า DITP มีนโยบายและโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ SME การนำ SME ไปขยายตลาดต่างประเทศ และพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้า ที่จะมีผลกระทบต่อการส่งออก
โดยผลการหารือ ส.อ.ท. ได้ขอบคุณและชื่นชมการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active และได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างกันของโครงการในระยะที่ 5 ต่อไป
ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยังได้ขอความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Go China และ China Survival Program โดยขอให้กรมร่วมเป็นพันธมิตรหลักของหลักสูตรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและการเข้าสู่ตลาดจีน ร่วมกำหนดทิศทางและให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร ขออนุญาตใช้โลโก้กรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และขอรับการสนับสนุนโควตาผู้ประกอบการที่ผ่านหลักสูตร ซึ่งกรมจะนำไปหารือในรายละเอียดร่วมกับ สอท. อีกครั้ง
น.ส.สุนันทากล่าวว่า กรมยังได้แจ้ง ส.อ.ท.ว่า มีแผนดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมสินค้าเครื่องสำอาง และสินค้าสมุนไพรไทย ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการทำตลาด โดยเฉพาะการนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ส่วนปัญหาที่จีนระงับไม่ให้นำสินค้าประเภทยาดมไปออกงานแสดงสินค้าที่จีน ขอให้ สอท. ส่งข้อมูลให้กรมทราบ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดและหาทางช่วยเหลือ
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย กรณีที่ไม่สามารถส่งออกเครื่องประดับจำพวกเครื่องเงินไปยังอินเดียได้ ได้แจ้งกับ ส.อ.ท.ว่า ช่วงต้นเดือนกันยายน 2569 คณะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเยือนประเทศอินเดีย โดยจะใช้โอกาสนี้ในการหารือกับอินเดียต่อไป รวมทั้งประเด็นเรื่องการส่งออกไข่มุก ซึ่งกรมจะประชุมหารือร่วมกับกรมประมงเร็ว ๆ นี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกไข่มุกให้กับผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ กรมได้ยืนยันว่า พร้อมให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ 5I ของ ส.อ.ท. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (The New Chapter of Thai Industry) และพร้อมจะดำเนินภารกิจร่วมกับ ส.อ.ท. ในอนาคตต่อไป ได้แก่ 1.Intelligent Industry ขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วย Digital และ AI 2.Innovation & Creative Industry ผลักดันนวัตกรรมมุ่งเป้า และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม 3.International Alliance & Network ขยายพันธมิตรเครือข่ายสากล 4.Industrial Infrastructure Reform ปรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน และ 5.Inclusive Sustainability ความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล