“พาณิชย์” จัดส่งของจำเป็นช่วยพื้นที่เจอน้ำท่วม คุมสินค้า ห้ามขาด ห้ามแพง

“พาณิชย์” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ จ.น่าน และพะเยา ระดมสิ่งของจำเป็น อาหาร น้ำดื่มเข้าพื้นที่ทันที พร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด สำรวจความต้องการสินค้า ของจำเป็น และกำกับดูแลราคาสินค้า อย่าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ อย่าให้ขาด แพง และให้จับตาจังหวัดอื่น ๆ ที่อาจประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วย
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข และอำเภอเมืองน่าน และจังหวัดพะเยาที่เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปง โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งเข้าไปดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเต็มที่ โดยประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดมสิ่งของจำเป็น อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสำรวจความต้องการสินค้าและสิ่งของจำเป็น เพื่อประสานการจัดหาและส่งมอบความช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะน้ำดื่ม อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมกำชับผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด
ส่วนในพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น เช่น สุโขทัย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ กาญจนบุรี นครนายก จันทบุรี และตราด กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลประชาชนทันทีหากเกิดผลกระทบ
สำหรับประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้า หรือพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ การจำหน่ายสินค้าแพงเกินควร หรือสินค้าขาดแคลน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ