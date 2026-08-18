เติมซะ!พรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้น 85สต./ลิตร

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.85 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และพรีเมียม GSH99 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.85 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 19 ส.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 46.68 บาท, GSH95 = 37.69 บาท, E20 = 32.69 บาท, E85 = 28.63 บาท, GSH91 = 37.32 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 38.39 บาท, HSD B20 = 33.39 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร