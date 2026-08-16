ปิดจ๊อบพระราม 2! ทล.-วสท.ทดสอบโครงสร้าง มอเตอร์เวย์ M82 พร้อมเปิดตลอดสาย 28 ส.ค.นี้

“กรมทางหลวง-วสท.”ทดสอบโครงสร้าง มอเตอร์เวย์ M82 โดยเฉพาะจุดเครน LG ถล่ม ก่อนหน้านี้ เตรียมพร้อมเปิดวิ่งตลอดสาย “บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว” วันที่ 28 ส.ค 69 ใช้ฟรี 2 ปี
เมื่อคืนวันที่ 15 ส.ค. 2569 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร นายก วสท. และศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. รวมถึงอนุกรรมการ ได้ทดสอบสมรรถนะโครงสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) หรือโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว
โดยมีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ การติดตามสภาพ และการบำรุงรักษาโครงสร้าง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ให้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ
หลังจาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 ได้เกิดเหตุแกนทรีลำเลียง หรือ Launching Gantry: LG ซึ่งใช้สำหรับติดตั้งคานสะพานคอนกรีตของสัญญาที่ 7 ช่วง กม. 29+772 ถึง กม. 31+207 พังถล่ม เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และสร้างความเสียหายต่อองค์ประกอบบางส่วนของโครงสร้าง รวมถึงตอม่อสะพานบริเวณที่เกิดเหตุ
แม้โครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจะผ่านการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอย่างละเอียดแล้ว แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่จะเดินทางบนเส้นทางดังกล่าว กรมทางหลวงจึงดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างเพิ่มเติม ครอบคลุมทั้งคานสะพานคอนกรีตที่ติดตั้งใหม่และตอม่อสะพานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
การทดสอบครั้งนี้ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมสภาวะการรับน้ำหนักที่สำคัญ โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดจำนวน 36 คัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการทดสอบสะพานบนทางหลวงแผ่นดินที่ใช้จำนวนรถบรรทุกสูงสุด ทั้งในรูปแบบการวิ่งผ่าน เพื่อประเมินการตอบสนองและการสั่นสะเทือนของคานสะพาน และการจัดวางรถบรรทุกในตำแหน่งเยื้องศูนย์ เพื่อประเมินการตอบสนองของตอม่อภายใต้การกระจายน้ำหนักที่ไม่สมมาตรและผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้าง
การตรวจวัดดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการทดสอบสะพานขนาดใหญ่ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดสมัยใหม่ อาทิ เครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูงสำหรับตรวจวัดการโก่งตัวของคานสะพานโดยไม่ต้องติดตั้งนั่งร้านหรือโครงรองรับ ตลอดจนการสแกนสามมิติ หรือ 3D scanning เพื่อบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้างในภาพรวมระหว่างการทดสอบ
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดขั้นสูงเพื่อบันทึกค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการติดตามสภาพโครงสร้างในอนาคต และประกอบการวางแผนบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ หรือ predictive maintenance ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น