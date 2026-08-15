GISTDA เปิดประตูจักรวาล! เนรมิต 5 โซนมหัศจรรย์ พาเยาวชนไทยทะยานสู่อนาคตอวกาศใน NST Fair 2026

โลกแห่งอวกาศไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป เมื่อสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ยกขบวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศสุดล้ำมาไว้ใจกลางงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569” (NST Fair 2026) ภายใต้แนวคิด “Intelligence in Science for a Sustainable Future” ณ อาคาร 9–11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 15–23 สิงหาคม 2569 เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจอวกาศแห่งอนาคต
ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ที่ร่วมต้อนรับเยาวชนและผู้เข้าชมงานสู่บูธนิทรรศการอวกาศที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดง แต่เป็น “สนามทดลองแห่งจินตนาการ” ที่เชื่อมโลกวิทยาศาสตร์เข้ากับประสบการณ์จริง
ดร.ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ไฮไลต์สำคัญของ GISTDA ในปีนี้คือการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน 5 โซนกิจกรรมหลัก ที่จะพาผู้เข้าชมออกเดินทางจากพื้นโลกสู่ห้วงอวกาศอย่างครบวงจร
เริ่มต้นที่ LANDMARK แชะ & แชร์ จุดเช็กอินสุดอลังการกับ “นักบินอวกาศยักษ์” ที่พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมทุกคนให้เก็บภาพความประทับใจและแชร์ประสบการณ์การเดินทางสู่โลกอวกาศตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่นิทรรศการ
ต่อด้วย SPACE ARTIST พื้นที่แห่งจินตนาการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากภาพถ่ายจริงที่บันทึกโดยดาวเทียม เปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผลงานศิลป์ที่สะท้อนมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
เพิ่มดีกรีความท้าทายกับ SPACE TREASURE HUNTER ภารกิจล่าขุมทรัพย์อวกาศ ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวเทียมเสมือนจริง ค้นหาโลโก้ GISTDA ที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายจากอวกาศ พร้อมฝึกการสังเกต วิเคราะห์ และเรียนรู้การทำงานของระบบดาวเทียมอย่างใกล้ชิด
หนึ่งในไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ EARTH EXPLORER โซนสำรวจโลกผ่าน “กระบะทรายอัจฉริยะ” (Interactive Sandbox) เทคโนโลยีที่ผสานข้อมูลภูมิประเทศกับระบบแสดงผลแบบเรียลไทม์ เมื่อผู้เข้าชมปรับระดับทรายให้สูงหรือต่ำ ระบบจะจำลองสีสันและลักษณะภูมิประเทศตามระดับความสูงจริง ช่วยให้เข้าใจหลักการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศได้อย่างสนุกและเห็นภาพ
ปิดท้ายด้วย REAL-TIME SATELLITE STATION สถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบสด ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พบกับวิศวกรดาวเทียมตัวจริง เรียนรู้การควบคุมดาวเทียม การรับส่งข้อมูลจากอวกาศ และเบื้องหลังภารกิจอวกาศที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันจะก้าวเข้าสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
นอกจากกิจกรรมทั้ง 5 โซนแล้ว ผู้เข้าชมยังสามารถร่วมสะสมตราประทับจากแต่ละฐานกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก GISTDA ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
สำหรับผู้ที่หลงใหลในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ นี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมระดับประเทศ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือวิศวกรอวกาศคนสำคัญของประเทศไทยในอนาคต
GISTDA พร้อมเปิดประตูสู่จักรวาลแห่งความรู้แล้ววันนี้ ณ อาคาร 9–11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 09.00–19.00 น. จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2569