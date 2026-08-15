“พาณิชย์”ชวนนักสะสม ร่วมประมูลสุดยอด 12 ผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีช

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนนักสะสม แฟนคลับของศิลปิน ร่วมประมูลผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ จำนวน 12 ผลงาน จากศิลปินระดับบรมครูและศิลปินรุ่นใหม่ที่มาแรง ในงาน ART UNIVERSE 2026 ที่ Cloud 11 กรุงเทพฯ วันที่ 16 ส.ค.69 เผยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาดไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การจัดงาน ART UNIVERSE 2026 วันสุดท้าย วันที่ 16 ส.ค.2569 ที่ Cloud 11 กรุงเทพฯ จะมีไฮไลต์พิเศษ คือ การจัดศึกประมูลผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ โดยรวบรวม 12 ผลงานชิ้นเอกทรงคุณค่าของศิลปินระดับบรมครูและศิลปินรุ่นใหม่มาแรงมาไว้ในงานเดียว ซึ่งนักสะสมและผู้รักงานศิลปะไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้เป็นเจ้าของผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากผลงานลิขสิทธิ์ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 16.00–17.00 น. และเริ่มประมูลเวลา 17.00–18.00 น. ดำเนินการประมูล โดยคุณอรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ
สำหรับตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจ อาทิ 1.ผลงาน “หมูป่า” ภาพวาดหมึกจีน โดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ด้วยพลังของฝีแปรงที่โดดเด่น เส้นหมึกแต่ละจังหวะถูกวางลงอย่างฉับไว หนักแน่น และมั่นใจ ทำให้หมูป่าดูมีมวล น้ำหนัก พละกำลัง ราวกับกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้า ความสามารถในการจับจิตวิญญาณของสัตว์ด้วยเส้นเพียงไม่กี่จังหวะ ความดิบ ความแข็งแกร่ง และสัญชาตญาณของหมูป่าถูกถ่ายทอดผ่านการสะบัด พุ่ง และกระจายของหมึก จนเส้นดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างอิสระ แท้จริงแล้วสะท้อนการควบคุมที่แม่นยำและประสบการณ์อันลึกซึ้งของศิลปิน โดยมีราคาประมูลเริ่มต้นที่ 650,000 บาท
2.ผลงาน “ด้วยรักและผูกพัน” ถ่ายทอดความรักในสายสัมพันธ์ที่ลึกกว่าความงดงามภายนอก ผ่านภาษาทัศนศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของ อาจารย์ทวี รัชนีกร ร่างมนุษย์ถูกลดทอนและแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ขณะที่เส้น สี และรูปทรงต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าหากันราวกับไม่มีสิ่งใดสามารถดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว ใบหน้าสองใบที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความใกล้ชิดและการพึ่งพาอาศัย และชวนให้นึกถึงการกำเนิด การหล่อเลี้ยง และความสัมพันธ์ที่ผูกโยงชีวิตหนึ่งเข้ากับอีกชีวิตหนึ่ง ส่วนรูปทรงด้านบนที่คล้ายงูโอบล้อมกัน ยิ่งตอกย้ำแนวคิดของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความรักและความผูกพัน โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่ 150,000 บาท
3.ผลงาน “ร้องส่งซอสามสาย” การพิมพ์บนกระจกที่ถ่ายทอดความงดงามของนาฏศิลป์ ดนตรี และสตรีในอุดมคติแบบไทย ผ่านภาษาจิตรกรรมอันประณีตของ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพของการบรรเลงดนตรี หากแต่เป็นการบันทึกมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการนำความงามจากอดีตมาหยุดเวลาไว้บนภาพ ให้เรายังคงสัมผัสได้ถึงความอ่อนช้อยของท่วงท่า ความละเอียดของเครื่องแต่งกาย แม้เสียงดนตรีในภาพจะไม่มีวันได้ยิน แต่กลับเสมือนว่าเราสามารถฟังมันได้ผ่านสายตา เมื่อเสียงเพลงไม่อาจถูกบันทึกไว้ด้วยเสียง จิตรกรรมจึงทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ด้วยความงาม โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่ 700,000 บาท
4.ผลงาน “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” โดยอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในบรรยากาศอันสง่างามของสายน้ำ โดยมีพระปรางค์และสถาปัตยกรรมไทยเป็นฉากหลัง องค์ประกอบทั้งหมดถูกเชื่อมโยงด้วยแสงสีของท้องฟ้ายามเย็นและเงาสะท้อนบนผิวน้ำ ทำให้ภาพมีความงดงามและความรู้สึกสงบนิ่ง การใช้โทนสียังช่วยขับเน้นความรู้สึกงดงามแบบความทรงจำ ราวกับศิลปินไม่ได้เพียงบันทึกภาพเรือพระที่นั่ง แต่กำลังบันทึกช่วงเวลาหนึ่งของอัตลักษณ์ไทยเอาไว้บนผืนผ้าใบ จุดเด่นของภาพ จึงอยู่ที่การผสมผสานระหว่างความวิจิตรของราชประเพณี กับบรรยากาศที่อ่อนโยนและเป็นกวี ทำให้สุพรรณหงส์ กลายเป็นทั้งภาพแห่งความงาม และภาพแทนความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่ 350,000 บาท
5.ผลงาน “กล้วยไม้” ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ถ่ายทอดความงดงามของช่อดอกไม้สีเหลืองทองผ่านภาษาของจิตรกรรมแบบอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติ สะท้อนมุมมองของศิลปินต่อความงามและความละเอียดอ่อนของช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเบ่งบาน สีเหลืองทองของดอกไม้ตัดกับโทนฟ้าอย่างงดงาม ราวกับแสงแห่งความสุขที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางความสงบของธรรมชาติ โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่ 120,000 บาท
6.ผลงาน “Crybaby The White Head” ประติมากรรมโดยศิลปิน MOLLY จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการเดี่ยวครั้งสำคัญ Everybody / Cries / Sometimes ในปี 2023 และกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักสะสม ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและแทบไร้สีสัน ผลงานชิ้นนี้กลับชวนให้มองเข้าไปถึงความรู้สึกภายใน ของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ สีขาวในที่นี้จึงสามารถถูกมองได้ทั้งในฐานะความบริสุทธิ์ ความว่างเปล่า และพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ชมเติมความรู้สึกของตัวเองลงไป และนั่นอาจเป็นหัวใจสำคัญของครายเบบี้ การยอมรับว่าการร้องไห้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่เป็นหนึ่งในประสบการณ์พื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์ โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
ส่วนที่เหลืออีก 6 ผลงาน ได้แก่ “เทพ” ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ราคาประมูลเริ่มต้น 200,000 บาท ผลงาน “SOME MOMENTS ARE BEST SHARED OFFLINE” ของศิลปิน SUNTUR ราคาประมูลเริ่มต้น 700,000 บาท ผลงาน “Embraced” (Edition of 1) ของศิลปิน MACKCHA ราคาประมูลเริ่มต้น 300,000 บาท ผลงาน “GREEN(DOG) CONVERSATION” ของศิลปิน KARMS ราคาประมูลเริ่มต้น 350,000 บาท ผลงาน “WINGED MAN” (Edition of 1) ของศิลปิน TEERAPON SISUNG ราคาประมูลเริ่มต้น 60,000 บาท และผลงาน “IN MY OWN WORLD” ของศิลปิน CHEESE ARNON ราคาประมูลเริ่มต้น 50,000 บาท
“การประมูลครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยศิลปินเจ้าของผลงานได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์บริจาครายได้จากการประมูลส่วนหนึ่งให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน กรมขอเชิญชวนผู้รักงานศิลปะ นักสะสม และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนศิลปินไทย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมสร้างสรรค์สังคมผ่านการแบ่งปันในกิจกรรมประมูลครั้งนี้”นางอรมนกล่าว