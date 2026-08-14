“พาณิชย์”อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เชื่อม 4 ระบบงานส่งออก-นำเข้ากับแอปทางรัฐ

กรมการค้าต่างประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงระบบ 4 งานบริการสำคัญด้านการส่งออกและนำเข้า กับแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยลดขั้นตอนและภาระในการติดต่อราชการ ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.69 เป็นต้นไป
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เชื่อมโยง 4 ระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ 1.ระบบ DFT SMART C/O ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 2.ระบบ ROVERs PLUS ระบบให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด 3.ระบบ Self-Origin Certification (SOC) ระบบให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองแก่ผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ 4.ระบบ e–TCWMD ระบบให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งมีปริมาณคำขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ปีละกว่า 1.2 ล้านฉบับ กับแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เข้าถึงงานบริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ทั้งนี้ การเชื่อมโยงระบบงานที่สำคัญของกรมกับแอปพลิเคชันทางรัฐในครั้งนี้ เป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยกรมอยากให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงงานบริการด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายที่สุด และช่วยเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงงานบริการที่สำคัญของกรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐ
“การพัฒนาระบบงานของกรมให้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทางรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล โดยมุ่งให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการได้จากช่องทางเดียว ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอน และเชื่อมโยงบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่การให้บริการแบบ One Stop Service ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมจะเปิดให้บริการระบบงานทั้ง 4 ระบบดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.2569 เป็นต้นไป”
สำหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทยให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ