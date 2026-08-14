กทพ.มอบทุนการศึกษารวม 43 โรงเรียน ส่งต่อโอกาสให้เยาวชน ผ่าน “EXAT Smart Youth”

กทพ. ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการ “EXAT Smart Youth”สานต่อภารกิจเพื่อเยาวชนและชุมชนรอบทางพิเศษ มอบทุนการศึกษารวม 43 โรงเรียน
วันนี้ (14 สิงหาคม 2569) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ซึ่งกทพ.เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 ระยะเวลา รวม 24 ปีจนถึงปัจจุบัน ผ่านโครงการทุนการศึกษา “EXAT Smart Youth” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษควบคู่กับการดูแลชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ตลอดจนมีผู้บริหาร กทพ. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และพนักงาน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า กทพ. ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดระยะเวลา 24 ปี กทพ. ได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนและชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อโอกาส ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมาแล้ว มากกว่า 1,000 คน สำหรับโครงการ “EXAT Smart Youth” ในปีนี้ กทพ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบเขตทางพิเศษ ครอบคลุมทั้ง 8 สายทาง จำนวน 43 โรงเรียนเข้ารับทุนการศึกษา รวมเป็นเงินมูลล่ากว่า 900,000 บาท
โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ทุนการศึกษาประเภท ก. คือ ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
ทุนการศึกษาประเภท ข. คือทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาประเภท ก. และ ข. จำนวน 13 โรงเรียน
โดยทุนการศึกษาประเภท ก.,ข. ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็น
- โรงเรียนละ 15 ทุน จำนวน 12 โรงเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6)
- โรงเรียนละ 24 ทุน จำนวน 1 โรงเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
และทุนการศึกษาประเภท ค. คือทุนการศึกษารายปีสำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ โรงเรียนละ 10 ทุนจำนวน 30 โรงเรียน
ทุกการเดินทางบนทางพิเศษ ไม่ว่าจะใช้ Easy Pass หรือชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดล้วนมีส่วนใน การขับเคลื่อนภารกิจของ กทพ. และส่งต่อประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนในหลากหลายมิติ รวมถึงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ
“กทพ. ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล การมอบทุนการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ แต่เป็นการส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ กทพ. จะยังคงเดินหน้าภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางพิเศษไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางของผู้คน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการ ‘เชื่อมต่อโอกาส’ สู่อนาคตที่ดีขึ้น” นายสุรเชษฐ์ กล่าว