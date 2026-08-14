“ศุภจี”มอบตรา Thai SELECT ให้ 182 ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 69

“ศุภจี”มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 69 ให้กับ 182 ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เผยปีนี้ มีผู้สมัครเข้ามาประเมินทั้งหมดกว่า 500 ร้าน เตรียมเดินหน้าสร้างการรับรู้ เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ พร้อมย้ำต้องเข้มคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อคงเสน่ห์ของอาหารไทยเอาไว้
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 หรือ Thai SELECT Award 2026 ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปีนี้ มีร้านอาหารจากทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกและต่ออายุตราสัญลักษณ์กว่า 500 ร้าน แต่มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์จำนวน 182 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT 3 ดาว จำนวน 2 ร้าน Thai SELECT 2 ดาว จำนวน 23 ร้าน และ Thai SELECT 1 ดาว จำนวน 157 ร้าน ส่งผลให้ปัจจุบันในประเทศมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งสิ้น 517 ร้าน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเดินหน้าขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านกลยุทธ์ดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก ทั้งการดึงศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทั้งไทยและต่างประเทศมาช่วยสร้างกระแส การส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้ไปสู่การใช้บริการจริง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรและอีเวนต์ระดับสากล เชื่อมโยงร้านอาหารไทยเข้ากับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
“ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 1 ดาว 2 ดาว หรือ 3 ดาว ท่านคือตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะรังสรรค์ และผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการเชิดชูอาหารไทย แต่การที่จะทำให้อาหารไทย ยังคงรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และเสน่ห์ของอาหารไทยเอาไว้ ซึ่งมีเรื่องราวมากมายในการปรุงอาหารในแต่ละจาน ก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านที่จะยังยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และรวมไปถึงการให้บริการ และขอให้คงหลักการนี้เอาไว้ เพื่อให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาหารไทยไม่แพ้ใครในโลก”นางศุภจีกล่าว
สำหรับตลาดต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้ายกระดับร้านอาหารไทย ให้ได้ตรา Thai SELECT เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดัน Soft Power ไปสู่ Trust Power หรือพลังแห่งความเชื่อมั่น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับอาหารไทย โดยจะมีแผนในการผลักดัน และช่วยโฆษณาให้ร้านอาหาร Thai SELECT เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นต่อไป
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2567 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 674,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.61% ของ GDP ประเทศไทย ขณะที่ปี 2568 มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมกว่า 393,000 ราย เกิดการจ้างงานกว่า 1.28 ล้านคน เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีจำนวนคงอยู่ 33,136 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 174,430 ล้านบาท และสร้างรายได้รวม 305,487 ล้านบาท สะท้อนบทบาทสำคัญของธุรกิจร้านอาหารต่อระบบเศรษฐกิจไทย และการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ และแรงงานในทุกภูมิภาค
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถค้นหาร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Thai SELECT Thailand และ Line Official Account: @thaiselect ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02547 5954 อีเมล thaiselectdbd@gmail.com เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ Call Center 1570