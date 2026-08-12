“พาณิชย์”ยกทัพสินค้า IP Local Hero ร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกทัพสินค้าในโครงการ IP Local Hero จำนวน 16 กิจการ ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้า เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569” ชวนประชาชนช่วยกันอุดหนุน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2569 กรมได้ร่วมในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีเปิด และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของกรม ที่ได้ยกขบวนสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “IP Local Hero” มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8–16 ส.ค.2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ กรมได้เริ่มโครงการ IP Local Hero ในปี 2564 ถึงปัจจุบัน ได้สร้างฮีโร่ต้นแบบในชุมชนที่ได้รับการติดอาวุธด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกว่า 120 ราย ใน 10 จังหวัด ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการสนับสนุนให้ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างทางการตลาด ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ป้ายหรือฉลากสินค้า พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีจำนวน 16 กิจการ ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1.กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าจกไทยวน (ราชบุรี) หัตถกรรมผ้าทออันประณีตที่มีเอกลักษณ์งดงาม ผ้าปักมือวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ไร่ (เชียงราย) ที่ถ่ายทอดลวดลายพื้นเมือง ธรรมชาติ และวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย สร้างรายได้ให้ศิลปินผู้สูงอายุและผู้ต้องขังในเรือนจำ เครื่องแต่งกายผ้าปักมือ (เชียงราย) จากภูมิปัญญาล้านนาโดยนำลายปักของชนเผ่าไทลื้อมาผสานกับงานออกแบบแฟชั่นยุคใหม่ เสื้อมัดย้อมสีดินภูเขาไฟ (ศรีสะเกษ) ให้โทนสีเหลืองทองที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ สร้างสรรค์ลวดลายด้วยเทคนิคการมัดผ้าแบบชิโบริ เป็นงานทำมือชิ้นพิเศษที่มีลวดลายไม่ซ้ำใคร ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ (นครศรีธรรมราช) ทั้งเสื้อผ้า เนคไท กระเป๋า ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และเสื้อบาติก (นครศรีธรรมราช) งานผ้าทำมือสู่แฟชั่นสากลที่สร้างลวดลายด้วยเทคนิคบาติกข้าว สะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
2.อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ผลิตภัณฑ์โกโก้ออร์แกนิก (นครศรีธรรมราช) ที่ปลูกและดูแลอย่างพิถีพิถัน นำมาทำเป็นผงโกโก้ชงดื่ม ชาเปลือกโกโก้ และช็อกโกแลตบาร์ คราฟต์โซดาส้มแขก (นครศรีธรรมราช) ที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน ให้ความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป (นครศรีธรรมราช) มังคุดอินทรีย์คุณภาพจากสวนนำมาผลิตเป็นน้ำมังคุดและมังคุดกวน
3.ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก อาทิ งานศิลปะเพ้นท์มือ (เชียงราย) จากงานคาแรกเตอร์ดีไซน์สู่ผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต่างๆ ภายใต้แนวคิดศิลปะที่ใช้ได้ในทุกวัน ผ้าพิมพ์ลายพฤกษา (นครศรีธรรมราช) ลวดลายศิลปะบนผืนผ้า Eco Print ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในหมู่บ้านคีรีวง ที่มีอากาศดีที่สุด เครื่องทองลายไทย (อุบลราชธานี) งานฝีมือเครื่องประดับทองคำ เพชร และพลอย ลวดลายประณีต เสริมด้วยบริการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล และผลิตภัณฑ์รูปแกะสลักหนังตะลุง (นครศรีธรรมราช) ที่แกะและลงสีด้วยมือทุกชิ้น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
4.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิว (นครศรีธรรมราช) ผสานวัตถุดิบธรรมชาติกับนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยมีว่านหางจระเข้เป็นวัตถุดิบสำคัญ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสกัดจากมังคุดเขาคีรีวง (นครศรีธรรมราช) จากงานวิจัยคุณภาพฝีมือคนไทย
ในโอกาสนี้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธของกรม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ โดยในปี 2569 กรมได้ดำเนินโครงการ IP Local Hero ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานนี้มากถึง 10 กิจการ สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมฯ และจังหวัดในการพัฒนาสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
“ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยจากผู้ประกอบการ “IP Local Hero” ได้ที่บูธกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569” อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค.2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. เพื่อสัมผัสเสน่ห์ คุณค่า เรื่องราว และอัตลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว