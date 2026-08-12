DITP จัดแข่งขันทำอาหารไทยในจีน ผลตอบรับสุดปัง คนรู้จักอาหารไทย เข้าร้าน Thai SELECT เพิ่ม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในตลาดจีน ประสบความสำเร็จเกินคาด สามารถสร้างการรับรู้ กระตุ้นการบริโภคอาหารไทย และรู้จักร้านอาหาร Thai SELECT เพิ่มมากขึ้น
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและบริการไทย ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.ประภาพร ศรีเหรา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในตลาดจีน ที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้มีการบริโภคอาหารไทย และรู้จักร้านอาหาร Thai SELECT เพิ่มมากขึ้น
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ได้จัด “การแข่งขันทำอาหารไทย” ณ 1906 Young Town Plaza เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อถ่ายทำรายการ “Wo Ai Fan Xun Wei ตามหาความอร่อย” ทางสถานีโทรทัศน์กวางตุ้ง ในเทปพิเศษสำหรับประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่มุ่งนำเสน่ห์ของอาหารไทยและร้านอาหาร Thai SELECT เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างผ่านสื่อโทรทัศน์ ควบคู่กับการสร้างกระแสบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีน โดยมีวัฒนธรรมด้านอาหารไทยมาเป็นสื่อกลางในการสร้างประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับ Thai SELECT ให้แก่ผู้บริโภคจีน ผ่านรูปแบบรายการบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารที่เข้าใจง่าย สนุก และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหารไทย รวมถึงการใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยอย่างใกล้ชิด
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ มีผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคต. ณ เมืองกวางโจว เป็นกรรมการฝ่ายไทย พร้อมด้วยผู้บริหารงาน Guangzhou Premium Food Week และประธานและกรรมการผู้จัดการของ 1906 Young Town Plaza ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายจีน และยังมีผู้แทนจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 ร้าน ผู้แทนศูนย์การค้า 8 ราย และผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและพันธมิตรจีนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยในตลาดจีน ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในบริเวณ 1906 Young Town Plaza เป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างบรรยากาศการประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่โดยตรง
โดยไฮไลต์ของงาน เป็นกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารไทยในรูปแบบรายการโทรทัศน์ นำเมนูอาหารไทยยอดนิยมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน พร้อมเปิดโอกาสให้เชฟไทยจากร้าน Thai SELECT และเชฟจีนที่มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และเอกลักษณ์อาหารไทยสู่ผู้ชมชาวจีน โดยรูปแบบการแข่งขันดังกล่าว ไม่เพียงสร้างความสนุกสนานให้แก่รายการ แต่ยังช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารไทยผ่านประสบการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขันและเชฟ ทำให้ผู้ชมชาวจีนสามารถทำความรู้จักอาหารไทยได้มากกว่าการเห็นภาพอาหารสำเร็จรูป โดยได้เห็นตั้งแต่การเลือกเครื่องปรุง วิธีการประกอบอาหาร ตลอดจนความพิถีพิถันในการสร้างรสชาติแบบไทย ซึ่งการนำกิจกรรมมาถ่ายทำเป็นรายการโทรทัศน์จีน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการประชาสัมพันธ์ Thai SELECT จากกลุ่มผู้บริโภค ที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ไปสู่ฐานผู้ชมของสื่อจีนในวงกว้าง และช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาหารไทย–ร้านอาหารไทย–Thai SELECT ให้เป็นที่จดจำในกลุ่มผู้บริโภคจีนมากขึ้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลทัวร์ประเทศไทยฟรี แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของร้าน Thai SELECT ในมณฑลกวางตุ้ง หูเป่ย และไห่หนาน จำนวน 32 ร้าน การจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าไปทดลองรับประทานอาหารไทยที่ร้าน Thai SELECT พร้อมสร้างการจดจำตราสัญลักษณ์ผ่านประสบการณ์จริงของผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน ทูตพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายการรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหาร Thai SELECT ผ่าน KOLและอินฟลูเอนเซอร์จีนอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอคลิปวิดีโอและเนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในมณฑลกวางตุ้ง หูเป่ย และไห่หนาน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญของจีน ได้แก่ Douyin, Xiaohongshu (RedNote) และ Weibo
“การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อท้องถิ่นและแพลตฟอร์มออนไลน์จีน ถือเป็นช่องทางสำคัญในการนำอาหารไทยเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอในรูปแบบคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคสามารถรับชม แชร์ ค้นหาข้อมูลร้าน และนำไปสู่การทดลองใช้บริการจริง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างการรับรู้ Thai SELECT ในพื้นที่มณฑลกวางตุ้ง หูเป่ย และไห่หนาน ผ่านการประสานพลังของร้านอาหารไทย พันธมิตรภาคธุรกิจ สื่อโทรทัศน์จีน ตลอดจน KOL และอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้สามารถสร้างกระแสอาหารไทย และ Thai SELECT ให้เข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนภาพลักษณ์อาหารไทย และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจอาหารไทยในประเทศจีนในระยะยาว” น.ส.สุนันทากล่าว