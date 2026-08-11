จัดครั้งแรกก็ปัง! DITP โชว์ผลงาน Thailand Content Market 2026 ฟันยอด 9,792.4 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดงาน Thailand Content Market 2026 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลก ประสบความสำเร็จเกินคาด เกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792.4 ล้านบาท สินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจ มีทั้งภาพยนตร์ แอนิเมชัน ซีรีส์ Boys’ Love (BL) และ Girls’ Love (GL) โปรดักชัน เกม และคอนเทนต์เซอร์วิส
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ Thailand Content Market 2026 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.2569 ณ ศูนย์สิริกิติ์ ร่วมกับดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ว่า DITP ได้ร่วมกับ CEA และพันธมิตรภาคเอกชนในอุตสาหกรรม จัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลก เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์ นักลงทุน ผู้ซื้อ แพลตฟอร์ม และพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศ โดยผลการจัดงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีการเจรจาการค้ารวม 3 วัน ทั้งสิ้น 1,706 นัดหมาย เกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792.4 ล้านบาท หรือ 288.0 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นเกิดขึ้นทันที 265.7 ล้านบาท (7.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายใน 1 ปี 2,669.4 ล้านบาท (78.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) และภายใน 2-5 ปี 6,857.2 ล้านบาท (201.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สำหรับความสำเร็จของการจัดงาน Thailand Content Market 2026 สะท้อนบทบาทของ DITP และ CEA ในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายระดับโลก พร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย การลงทุน และการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาค ทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของไทย และเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกในระยะยาว
โดยมูลค่าเจรจาการค้าแบ่งตามกิจกรรมในงาน ได้แก่ Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) มูลค่า 2,108.5 ล้านบาท Bangkok International Content Market (BICM) มูลค่า 2,298.9 ล้านบาท Business Matching Area มูลค่า 1,948.0 ล้านบาท และคูหา Thailand Content Market (TCM) มูลค่า 3,526.9 ล้านบาท ส่วนสินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ซีรีส์ Boys’ Love (BL) และ Girls’ Love (GL) โปรดักชัน เกม และคอนเทนต์เซอร์วิส
ส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน (Exhibitors) รวม 338 บริษัท แบ่งเป็นไทย 300 บริษัท ต่างชาติ 38 บริษัท (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอาเซียน) และมีจำนวนผู้เข้าชมงาน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 6,731 ราย ประกอบด้วยคนไทย 5,694 ราย ต่างชาติ 1,037 ราย โดยชาวต่างประเทศที่เข้าชมงานมากที่สุด 10 ลำดับแรก จาก 69 ประเทศ ได้แก่ จีน 289 ราย ไต้หวัน 86 ราย เกาหลีใต้ 74 ราย ญี่ปุ่น 69 ราย สหรัฐฯ 57 ราย สิงคโปร์ 52 ราย อินโดนีเซีย 37 ราย มาเลเซีย 33 ราย เมียนมา 33 ราย และฮ่องกง 32 ราย
“การจัดงานในปีนี้ เป็นไปในเชิงบวกอย่างชัดเจน งานมีรูปแบบที่เหมาะสม มีเซ็กเตอร์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมคอนเทนต์อย่างครบถ้วน มีผู้ซื้อ คู่ค้า และนักธุรกิจต่างประเทศจำนวนมากและเป็นตัวจริง ทั้ง Exhibitors และ Visitors โดยกรมมั่นใจว่าจะจัดงานต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กลายเป็นงานหลักของภูมิภาคต่อไป”นายพรวิชกล่าว
สำหรับความคืบหน้าในปี 2570 งาน Thailand Content Market มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 ก.ค.2570 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้ยกระดับความยิ่งใหญ่ด้วยการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มเป็น 3 ฮอลล์ (Hall 1–3) รองรับกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) แบบเต็มรูปแบบ พร้อมไฮไลต์สำคัญกับการบูรณาการร่วมกับงาน Bangkok Rights Fair การเจรจาลิขสิทธิ์หนังสือและสิ่งพิมพ์เข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับงานยักษ์ใหญ่เดิมอย่าง BIDC (ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์) และ BICM (ธุรกิจคอนเทนต์) โดยมั่นใจว่า การจัดงานในปี 2570 จะได้รับความสนใจอย่างสูง ทั้งจากกลุ่มผู้จัดแสดง (Exhibitors) คู่ค้าและผู้ซื้อรายสำคัญ (Buyers) คนในแวดวงอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป (Visitors) และยังได้รับการตอบรับและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่เตรียมตบเท้าเข้าร่วมออกงานและเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน